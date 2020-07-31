民眾黨黨員大會將在8月2日登場，預估至少要6000人才能順利開會，外界關注人數是否會跨過門檻？「老天鵝投票所」為此舉辦網路投票，至截稿為止，71％網友認為開不成，僅有29％網友認為開得成。

民眾黨8月2日將舉行黨員大會，依政黨法規定，政黨至少每兩年要召開一次黨員大會，出席率須達二分之一。但民眾黨開放報名至今，報名人數零零落落。民眾黨員約1.2萬人，民眾黨內估計至少要達6000人才能順利開會。民眾黨發言人蔡峻維表示，線上報名出席者3479人，委託書份數已達3800份，兩者重複報名者有545人，屆時出席人數恐下修。

臉書粉專「老天鵝娛樂」在臉書發起投票「民眾黨黨員大會能順利開成嗎？截稿為止，已逾5000人投票，其中71％的網友認為黨員大會開不成，僅有29％認為開得成。

看好開得成黨員大會的網友則表示，「柯粉這麼多，一定開得成！」、「我會去喲∼揪咪」、「一定要去黨員大會啊！不然呢？」

不過認為開不成的網友表示，「我覺得還是湊不齊，就算現在成了，將來肯定會越來越少。」、「要有遊覽車、便當啊！」、「檳榔黨要滅了嗎？」、「天氣太熱了。」

(中時新聞網)