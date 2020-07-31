根據統計，九成糖尿病人曾出現「糖尿病疲勞症候群現象」，常感到疲倦、怎麼睡也睡不飽、全身無力、沉重、無法集中精神等。這是因為血糖波動不平穩，糖尿病控制不佳，但只要把握「醣」（適當醣量）、「穩」（血糖平穩）、「顧」（兼顧運動）3原則，從早晨、早餐就開始平穩血糖，及早介入就能改善糖尿病疲倦。

33歲退役空姐患有第2型糖尿病，最近常感到疲倦難以緩解，尤其每到下午就疲憊不堪，睡午覺卻愈睡愈累。檢查後才發現，雖然固定回診、規律服藥，卻常以高澱粉餐點組合打發每天的第一餐，造成血糖劇烈波動，疲倦感時常席捲而來。

糖尿病患者易疲勞、怎麼睡都睡不飽 醫揭原因：早餐吃錯了 (圖／pixabay)

超過9成糖友曾出現糖尿病疲勞症候群症狀

中華民國糖尿病衛教學會與亞培30日共同發表最新「糖尿病患者疲勞大調查」，除了九成病人有糖尿病疲勞症候群症狀，八成糖尿病人更因此影響工作、社交和運動，也因為提不起勁、力不從心，連帶難以達到規律運動、按時用藥，形成惡性循環。

這項調查同時顯示，曾出現疲勞症狀的糖尿病人，常選的早餐包括飯糰、蛋餅、三明治、麵包、吐司等，都是精緻加工、高醣量，最常配上的1杯奶茶也是含糖量高，且可能含有反式脂肪，都容易造成血糖劇烈波動。

掌握「醣、穩、顧」3原則，擺脫糖尿病疲倦

糖尿病不只會提升心血管病變、腎臟病變、視網膜病變等併發症風險，中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德解釋，急性或慢性的血糖劇烈波動是導致糖尿病疲勞的主因之一，而疲勞也和發炎、情緒低下、體力相關，進一步造成糖尿病人全身無力、容易疲憊或睡都睡不飽，甚至愈睡愈累。

追根究柢，要改善糖尿病疲勞，擺脫糖尿病疲勞症候群，必須從平穩血糖，透過營養介入、控制醣量做起。

●適當醣量：醣類份量與餐後血糖控制有關，除了常見的全榖根莖類，敏盛綜合醫院營養室主任劉香蘭提醒，水果和乳品都有醣，糖尿病人應學習食物代換、或搭配食品營養標示做醣量計算（1份醣類＝15克碳水化合物），「別只顧著看熱量，還要看『碳水化合物』。」

●血糖平穩：選擇低升糖指數（低GI）和含膳食纖維的食物，包括全穀類、蔬菜類、水果類。低GI能減緩醣類的吸收速度，降低血糖劇烈波動；膳食纖維則可以延緩血糖上升速率、並增加飽足感。

●兼顧運動：糖尿病人也要適當運動，每週達到150分鐘中等強度以上的運動。

黎明現象，糖尿病人血糖控制從早晨、早餐開始

東元綜合醫院家庭醫學科醫師黃彗倫補充說明，血糖會有「黎明現象」，指的是接近黎明時間，約凌晨3～4點，血糖會有逐漸升高的現象。

原因是這時候相關荷爾蒙分泌不平衡，如果前一天較晚吃晚餐、或睡前飲食不當，也可能導致隔天清晨血糖升高。另外，有些糖尿病人擔心夜間發生低血糖，自行減少降糖藥量或胰島素，都會產生黎明現象。

因此，從早晨到早餐，控制血糖平穩，降低疲倦感發生，都能幫助一整天更有效的控制血糖。此外，黃彗倫也提醒，糖尿病控制要及早介入，愈早接受醫學營養介入，糖化血色素改善幅度愈大。

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(中時新聞網)