台灣IC設計大廠聯發科31日召開法說會，Q2合併營收676.03億元新台幣，季增11.1%、年增9.8%，毛利率為 43.5%，較第 1 季增加 0.4 個百分點，年增1.6個百分點，創近4年半以來新高。執行長蔡力行表示，今年5G手機銷量上看2億支，在全球市占率可達2成、大陸市占率更有機會攀上4成，預計未來推出的旗艦級處理器，可望委由台積電5奈米製程。

聯發科表示，Q2業績較前一季增加，主要因 5G 智慧型手機新產品上市及 WiFi、電源管理晶片等部分消費性電子產品銷售提升。本季營收較去年同期增加，主要因 5G 智慧型手機產品的貢獻。

據《鉅亨網》報導，蔡力行表示，今年5G手機銷量約在1.7~2億支，其中大陸占1~1.2 億支，聯發科旗艦級、中低階5G手機都有布局，全球市占率超過2成，近期將使用台積電6奈米製程，豐富產品價格帶。

去年聯發科在發布首款5G系統單晶片(SoC)處理器「天璣1000」前一日，宣布與英特爾合作，針對筆電的5G解決方案，聯發科負責5G數據機開發與生態，英特爾負責軟硬體整合。蔡力行表示，搭載聯發科5G處理器的手機預計在Q3出貨到大陸以外的海外市場，加上與英特爾合作的5G筆電，將在明年上半年順利量產，預計聯發科能持續保持業績成長動能。

蔡力行預估，2021年5G手機出貨量將迎來大爆發，預計達3.4~4 億支；此外，聯發科仍持續布局4G市場，提高整體市占率。

聯發科在5G世代積極搶市，並發布台積電7奈米製程的天璣800、天璣720，搶攻大陸市占率，陸續獲得華為、OPPO和小米採用，預料將加大在台積電的訂單。美國行動處理大廠高通感受威脅，受到美國禁令影響，就算與華為達成5G專利授權協議，但想要出貨給華為還得等美國政府放行，但此時聯發科與大陸廠商密切合作，讓高通Q2淨利潤大跌29%，市占率年減3成。

(中時新聞網)