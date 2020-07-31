氣象局指出，今年恐創下7月無颱風紀錄，不過第3號颱風「辛樂克」恐在明天生成。（氣象局）

第3號颱風明恐生成！周日起連3天嚴防劇烈天氣

氣象局表示，明天（1日）受南方海面低壓帶外圍水氣影響，花東及恆春半島易有局部較大雨勢，全台午後雷陣雨區也會再擴大。另外，今年度第3號颱風「辛樂克」恐在明天生成，周日（2）起連續3天受到颱風外圍環流帶來水氣，恐帶來劇烈天氣。而呂宋島東邊也觀測到一個熱帶擾動，專家研判未來也可能成為熱帶低壓，且該路徑對台威脅更大。

中央氣象局指出，受到東南風沉降影響，金門氣象站於今（31日）測得39.1度高溫，創下2004年設站以來歷史新高！明（1日）各地依舊多雲到晴且高溫炎熱，花東高溫約33度，其他地方在34到36度間，南投及彰化以北有局部36度以上高溫發生機率。

降雨方面，花東及恆春半島受南方海面低壓帶外圍水氣影響，不定時有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，不過其他地區午後雷陣雨範圍會比今天擴大，中南部地區午後對流有更往平地擴展的趨勢，山區也有局部較大雨勢發生機率。

有關颱風最新動態，氣象局指出，今年恐創下7月無颱風紀錄，不過第3號颱風「辛樂克」恐在明天生成，熱帶性低氣壓持續TD04目前中心氣壓為998百帕，以最大風速每秒15公尺往向西北西進行。初步研判，未來將朝海南島及越南方向前進，對台無直接影響。

不過「台灣颱風論壇」指出，該熱帶低壓周日（2）進入陸地後，將帶動台灣附近的西南風增強，加上有一熱帶擾動未來恐發展成低氣壓，將從台灣東方掠過，預估周日起至下周二（4），連續3天全台灣都有發生陣雨及雷雨的機會，尤其雲林至屏東下雨時間較長，並伴隨大雨。

(中時新聞網)