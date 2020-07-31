美國零售業巨擘沃爾瑪為採取「全通路」策略來整合其美國的線上與店面業務，因此要裁撤部份後勤部門的人員來配合。

對於媒體報導有關沃爾瑪在店面企劃、物流和不動產等部門裁員的報導，其周四對外證實正裁減部份後勤部門人員，但未說明裁員人數。

沃爾瑪發言人拉蒙塔尼（Jami Lamontagne）表示公司正讓美國業務朝著建立一個全通路組織方向走，本周為此再做出一些改變。她強調在通知所有受影響員工後，公司就會公布更多相關細節。

全通路（Omni-channel）是將所有線上與實體店面等通路的接觸點整合起來，讓民眾取得價格與服務都一致的消費體驗。

沃爾瑪一直希望讓其電子商務部門成為具獲利能力的業務，因此近幾個月來做出連串組織轉變的決定。像2月整合採購團隊，減少同一產品在線上與店面的標價不一現象和提高工作效率。

5月跟二手服飾網站ThredUp簽合作協定後，6月跟電子商務平台Shopify簽合作協議，旨在增加其網站銷售產品的陣容。並打算針對其網上訂購會員推出沃爾瑪＋（Walmart+）服務來跟亞馬遜Prime競爭。

沃爾瑪積極拓展網購業務，是因為疫情爆發後讓公司了解到網購對其業務發展愈來愈重要。疫情刺激網購需求，讓其迄4月底止首季美國電子商務銷售年增74％。

沃爾瑪銷售許多民生必須品，即使美國在疫情爆發時採取嚴厲封閉措施期間，沃爾瑪仍被特別允許繼續開門營業。民眾因為必須留在家裡而大量採購民生物資，讓沃爾瑪首季同店銷售年增10％。

沃爾瑪近幾個月來業績持續增長，因此為店面和訂單處理中心增聘逾40萬人，來應付店面貨物上架和處理配送訂單等大量工作。

(工商 )