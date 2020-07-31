中信兄弟主場迎戰富邦悍將戰況難分難捨，兄弟雖然在2局下半先馳得點，但在先發投手德保拉退場之後，連在6、7兩局被悍將各攻下1分，雙方以3比3陷入僵局，不過周思齊就是有英雄命，不僅在此戰達成1600安里程碑，9局下半更用再見安帶走勝利，賽後喊話希望下半季也拿下冠軍。

富邦悍將推出洋投伍鐸應戰，2局下半兄弟就有攻勢，張志豪、蘇緯達敲安站上一、三壘，陳文杰安打助兄弟先馳得點，隨後高宇杰高飛犧牲打也有1分打點，兄弟率先取得2分領先。

4局下半兄弟接著進攻，滿壘情況下高宇杰再貢獻一次高飛犧牲打，取得第3分，隨後江坤宇遭到觸身球，兄弟仍然是滿壘優勢，不過下一棒王威晨敲出雙殺打，可惜沒有再多添分數。

中信兄弟此戰派出戰績最佳的洋投德保拉先發，他賽前拿下9連勝，且是自責分率、勝投、三振的三冠王，不過僅先發5局就退場，其中於4局上半被高國輝狙擊，陽春炮是他今日唯一失分。

德保拉退場後兄弟第6局由吳哲源接手，不過遭到蔣智賢炮轟，挨一發陽春炮，雙方僅差1分；7局上半林哲瑄、李宗賢連續安打，悍將一棒把分數追平成3比3。

而周思齊則注定是今晚的主角，他不僅在5局下半敲出二壘安打，達成生涯1600安的里程碑，是中職史上第6人，於9局下半關鍵時刻，也是他跳出來當英雄，悍將派出守護神陳鴻文，王威晨擔任首名打者敲出二壘安打，陳家駒犧牲觸擊送王威晨上三壘，隨後周思齊敲出右外野方向再見安打，兄弟以4比3獲勝。

周思齊此戰敲出雙安及勝利打點，獲選為單場MVP，他在賽後說當時希望能在這局就將比賽結束，心中只想著打高飛球，沒想到最後落地成為安打，「每個人在球賽有起有落，最近投手狀況多，但整體比賽狀況很好，大家表現都很棒，今天贏了，要開始連勝下去！」

此外周思齊也喊話，「我比較貪心一點，希望上半季冠軍、下半季也拿下冠軍，再拿一個金冠軍！」

(中時 )