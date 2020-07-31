樂天桃猿先發投手霸能。（范揚光攝）

中職今（31）日在桃園球場上演統一獅與樂天桃猿之戰，樂天再度展現韌性，繼前一場陳俊秀「再見轟」之後，郭嚴文也以生涯第4支再見安打，樂天3比2逆轉統一。

樂天連2場比賽上演「再見秀」，其實樂天是本季最會打「1分差」的比賽，賽前猿隊的「1分差」是10勝4敗，獅隊最不會「1分差」的比賽（5勝10敗），因而沒有翻牌。

樂天先發洋投霸能今年曾經4度與統一交手、戰績1勝0敗，防禦率為4.22，今天霸能一局爆，投到第7局失2分退場，被打8安打。勝投是投一局無失分的王躍霖。

而獅隊先發洋投羅里奇對戰樂天獲有2勝、沒有吞過敗仗，而且都是在桃園球場贏球，今天羅里奇的投球依舊犀利，投7局被打4安打無失分；後由林其緯投1局丟1分、陳韻文救援最後1局失2分吞敗。

統一與樂天一路僵持，直到7局上才有突破，獅隊吳桀睿、林祖傑安打，獅隊一、二壘有人，林靖凱補上二壘打，獅隊攻回1分，接著猿投霸能暴投，獅隊攻得第2分，並以2比0領先猿隊。

8局下，猿隊陳晨威揮出三壘打，隊友林立護送他回本壘得分，桃猿追成1比2。9局下，猿隊林泓育揮出1打點安打，郭嚴文再補上再見安打，猿隊3比2逆轉獅隊。

(中時 )