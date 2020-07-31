前總統李登輝昨(30)日晚間7時24分辭世，享耆壽98歲。台彩今彩539第109183期也在今晚開獎，但中獎號碼居然巧合與李前總統住院天數、病逝時間相同，讓不少網友看傻直呼：「買到的人也太有慧根」。

今彩539今晚開出頭獎號碼，就有網友進一步分析，竟然和前總統李登輝有所關連。(圖擷取自爆廢公社)

有網友在臉書《爆廢公社》表示，今彩539所開出的頭獎號碼，14、17、19、20、24竟然和前總統李登輝有關連，並近一步分析，李前總統共住院174天，拆開分別為「17」和「14」，而「20」則為2020年，「19」、「24」則為病逝時間。原PO更說「原來阿輝伯也會保佑有在賭博的人」但他表示，此篇發文單純是討論，沒有要消費的意味。

貼文一發也引起網友熱議，「阿輝伯才沒保佑賭博人啦！都是公益彩卷要紀念阿輝伯送的啦！」、「登輝牌」、「要去買的時候台彩封牌了」、「買這個要天賦的耶..」、「有簽到的人好厲害啊！」不過也有網友吐槽，「開完才會開始聯想」、「真的是開完才在那邊湊數字。」

(中時新聞網)