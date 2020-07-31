大陸晶片代工龍頭中芯國際31日公布，與北京開發區管委會有意共同成立合資企業，聚焦生產28奈米及以上製程。

中芯國際稱，合資企業將聚焦於生產28奈米及以上積體電路，首期最終達致每月約10萬片12吋晶圓的產能。該項目的第二期將基於客戶及市場需求於適當時開展。

該項目首期的估計投資及初始註冊資本，將分別為76億美元及50億美元。

(工商 )