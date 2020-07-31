效力青島雙星的「台灣隆多」林韋翰，31日生涯首次在大陸CBA季後賽出場，結果他替補打了22分鐘，貢獻12分、6助攻、5籃板及4抄截的全面數據，幫助青島129比120力退山東西王，順利闖進季後賽第2輪，不過接下來的對手將是聯盟龍頭廣東宏遠。

前3節打完，青島91比86領先，青島總教練吳慶龍決定先讓林韋翰休息，沒想到場上局面大亂，青島不但被追上，還變成97比100的落後，吳慶龍只好趕緊在最後7分59秒把林韋翰換上場止血，此時山東主力前鋒許誠也遭驅逐出場。

接著林韋翰更製造山東另一名先發前鋒李泓翰犯滿離場，然後連續傳出兩次助攻，且投進中距離，幫助青島反以119比111超前，林韋翰更在讀秒階段上演漂亮抄截，隨即一個人快攻上籃取分，接著貢獻兩罰俱中，徹底確保青島勝局。

林韋翰雖交出還算全面的數據，投籃手感卻不理想，全場投11中3，含三分球投6中0，看來手感還須好好調整，青島以王慶明25分最高，焦海龍21分、11籃板，楊金蒙20分；山東則以39歲老將張慶鵬37分、5助攻的表現最佳。

(中時 )