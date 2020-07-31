外型清純的唐田英里佳，與東出昌大不倫戀長達3年。(取自唐田英里佳ig)

日本演藝圈銀色夫妻渡邊杏、東出昌大今年1月驚傳婚變分居，隨著東出昌大與唐田英里佳親密照曝光，也讓他愛家好男人形象瞬間崩塌，成為人人喊打的渣男！然而今(31日)日媒又報導兩人最新進展，表示杏與東出昌大已經辦好離婚手續，雙方預估在近日就會宣布離婚消息。

杏與東出昌大結婚5年，一連生下2女1子，被外界視為恩愛夫妻的兩人，卻在今年1月爆出婚變分居，且主因還是東出昌大在3年前趁著杏懷孕期間，搞上了當時還是未成年的寫真女星唐田英里佳，不倫戀震驚日本演藝圈。

更可惡的是，東出昌大今年4月露面道歉，被問起「杏跟唐田英里佳，你喜歡哪一個？」竟然當場遲疑了10幾秒，才緊張地表示因為言論會傷及妻子，不願回答，一席話被認為他間接默認比較愛小三，讓他穩坐「國民渣男」地位。

現在日媒《週刊文春》更披露杏與東出昌大婚變最新進度，驚爆這對昔日的銀色夫妻已在今日離婚。杏與東出昌大的共同友人還透露，杏是那種就算出軌一次也絕對不原諒的個性，從一開始就是以離婚為前提的分居。即使東出昌大在這段期間幾度透過熟人表達了想重修舊好的意願，但杏仍沒有一絲動搖，還要男方趕緊準備好律師。

(中時新聞網)