台北市長柯文哲所領導的台灣民眾黨目前面臨著黨員大會召開的問題，黨員大會將在8月2日召開，但目前傳出，當日不刻到場，送交委託書者約3540人，在網路上已登記報名的黨員卻僅有3497人，恐怕會出現「委託書比人多」的畫面，對此，內政部官員指出這「不符合民主精神」。

台灣民眾黨的黨員大會將在8月2日舉行，但因為民眾黨黨員眾多，黨章中又缺乏黨代表相關制度，所以當日必須召集超過6千人到場，但這麼大的陣仗，柯文哲恐怕會相當頭痛。

目前傳出，在網路上報名將在當日出席的黨員共有3497人，但委託到場的黨員卻有超過3540份，而且還在繼續增加中；對此，內政部指出，黨員大會的委託制度，若是委託書的數量超過實際到場的黨員數量，多出來的委託書是「不算」的！

這讓柯文哲相當緊張，民眾黨也呼籲有報名的民眾都要記得出席；而這次民眾黨的黨員大會最後是否會成功舉行，相當令人好奇。

(中時新聞網)