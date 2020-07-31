史上最高31.2億元威力彩頭獎開出，時間僅短短四天，網路就瘋傳，台北大安區頭彩得主是由台新銀行法金部門、10名員工包牌集資所中獎，現在已集體離職，更誇張的傳言是，一名中獎員工「不認10人集資，頭獎的彩券是自己買的」，想獨吞15.6億元彩金；台灣彩券表示，「中獎人還沒來領獎」，對於宛如連續劇的劇情是「不予置評」。

台灣彩券根據過往經驗表示，像這麼高額的頭獎集資，中獎人通常在開獎後的7至10天會來領獎，但截至目前為止，台北市大安區所開出的這注頭獎，還沒有看到頭獎得主來領獎，對於幸運兒的背景是「毫無所知」。

網路瘋傳的爆料是，台新銀行法金部門13個人，10個人包牌，3個人沒跟到，集資的10人已離職，但現在傳出分贓不均消息，因為有一個人堅持，中頭獎那張是他買的，其他已離職的人GG了，所以準備打訴訟了。

台新銀行今再度回應，投注彩券屬於同仁下班後的私人行為，倘真的中獎相當恭喜他們，網路瘋傳內容，純屬網友虛構，不予回應。

(中時 )