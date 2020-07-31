美國生物製藥大廠吉利德科學（Gilead Sciences）30日公布第二季財報不如市場預期，但該公司調高今年全年財測，理由在於他們評估旗下新冠肺炎藥物瑞德西韋（remdesivir）可望帶來數十億美元的可觀營收。

吉利德調高2020年營收預估，從原本的218億~222億美元升至230億～250億美元。

美國投行傑富瑞分析師易麥可（Michael Yee）表示：「從最新財測可知，吉利德評估市面上唯一的新冠藥物瑞德西韋今年將帶來10億～30億美元收入，這是他們年初未設想到的。」

瑞士信貸集團分析師西格曼（Evan Seigerman）指出，若將吉利德其他藥物可能損失10～25億美元考量在內，瑞德西韋銷售額可望達到30億～45億美元。

據吉利德財報顯示，第二季營收年減10％至51億美元，不如市場預期的53億美元。上季虧損33.4億美元，遠不如去年同期的獲利18.8億美元，經調整後的每股盈餘為1.11美元，低於分析師預期的1.44美元。

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