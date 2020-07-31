新北市海山警分局陳姓巡佐今（31日）晚間被發現陳屍於新北市土城住處，警方在住處內發現心血管慢性疾病的藥袋，現場無打鬥跡象，警方初步排除他殺，研判有可能因病猝死，將報請檢察官相驗進一步釐清死因。

據悉，陳佐專6期畢業，任職於海山警分局江翠派出所，離婚後獨居於新北市土城區，本今（31日）晚間與邱姓友人相約聚餐，但邱姓友人卻遲遲無法聯繫上他，前往陳佐住處外敲門仍無人應門。

邱姓友人立即撥打110尋求協助，鎖匠開門後發現陳佐躺於床上、已無呼吸心跳，身體已浮現屍斑。警方初步研判疑因心血管疾病突發死亡，將報警檢察官相驗。

海山警分局表示，陳佐7月29日上10個小時正常班，7月30日8小時正常班，7月30日下午4時下班後輪休2日。陳佐平日個性樂觀，工作上與同事相處融洽，無不良嗜好，不菸不酒，有運動習慣，已聯繫家屬，全力協助處理治喪事宜。

(中時 )