檢調獲報，國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清，以及前立委陳唐山、徐永明等5人，疑涉接受有意奪回SOGO經營權的李恆隆賄賂，施壓經濟部修改公司法；無黨籍立委趙正宇則涉收殯葬業者賄賂施壓營建署，檢調今天兵分多路展開搜索。

對此，桃園市議員王浩宇今日在網路節目中表示，在這起事件中看到時代力量有參與真的感覺到非常可惜，因為時力一直以來都打著高道德標準，嚴以律己嚴以律人，但如今卻也涉入這起賄選案。

而接下來王浩宇語驚人，表示「就像民進黨就沒有說過自己道德標準高」，或者用這種道德表準檢視人，我們就信自己裡面有地方派系，或是就像是他過去曾在節目中表示的，「民進黨現在還是有很多敗類！」每個政黨都會有人做出傷害自己政黨的事情。

這個說法讓當場的來賓都笑了，對於王浩宇的說法，網友討論表示「佛地魔應該是內奸吧，忍辱負重拉低DPP標準」、「道德標準要夠低，才會收佛地魔這種爛咖」、「知道資源回收亂撿垃圾有多危險了吧」、「他是不是臥底阿」、「自承道德標準不高，貪污可容忍不用批，ok我懂了」。

(中時新聞網)