文青打卡熱點「天成文旅-華山町」即日起至10月22日展出「《回家》林廉恩複合拼貼創作展」，並搭配官網限定「日全食住房專案」，即日起至12月30日民眾經由官網或電話訂房，不分平假日入住華山雙人房1泊4食3500元，專案餐飲總價3850元，等同用餐送免費住宿，搭配安心旅遊每房每晚再折1000元。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，暑假期間親子活動增多，飯店藝文展演今年邀請到曾在義大利波隆那兒童書展得獎的插畫家林廉恩，拼貼出關於「家」的故事，共展出15件拼貼藝術。

其作品充滿童趣，作品其一為紀念導演齊柏林，藉由5張導演鏡頭裡的台灣風景，透過報紙、紙箱、廣告型錄或紙袋等廢紙，重現家鄉場景，此作品榮獲2018波隆那兒童插畫獎，並創作出繪本《Home》；其中4件展出作品以旅館代言人「寶比」作串聯，引導旅客進入旅館再通往櫃台，終點為用餐餐廳。

搭配振興三倍券結合飯店限量超值優惠專案，雙人入住華山雙人房1泊4食平均每人每晚只要250元，再享假日不加價，雙人入住4餐總價值3850元，等同用餐送一晚住宿的超優惠價格。

(中時 )