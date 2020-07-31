香港國安法實施至今已一個月，港府日前首次以違反《香港國安法》逮捕3男1女，今日再以涉嫌違反國安法為名，對6名滯留外國的港人發出正式通緝令。此6人包括提倡香港獨立或主張民主自決的政治人物，以及被控嫖妓的前英國領事館港籍職員，還有參與香港佔中抗議活動的學生和社運人士。

據《東網》報導，港警已正式對6名身在海外的港人發布通緝令，包括前「香港眾志」常委羅冠聰、「本土民主前線」前召集人黃台仰、「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、「學生動源」前成員劉康、以及「佔中三子」之一的朱耀明牧師之子、美籍港人朱牧民。

報導引述消息人士說，此6人涉違反《香港國安法》而被通緝，罪名分別是涉嫌煽動分裂國家、以及勾結外國或境外勢力危害國家安全，警方還考慮凍結他們和相關組織的在港戶口。

報導表示，羅冠聰、陳家駒等6人涉嫌違反《香港國安法》，依該法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施分裂國家、破壞國家統一行為；請求外國或者境外機構、組織、人員，對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，均屬違反港區國安法，最高可判處無期徒刑。

因宣誓風波而被褫奪立法會議員資格的羅冠聰，在港區國安法生效前突然退出一手創立的政黨香港眾志，並秘密逃至英國，其後頻頻與外國政客會面，又曾出席美國聽證會，期間多次唱衰香港，並呼籲各國制裁中國及香港。

在2016年旺角暴亂案中棄保潛逃的黃台仰，2018年5月在德國獲難民庇護，他在港區國安法正式實施後，曾公開表明會爭取外國支持推動香港獨立。

而前英國駐港總領事館前職員鄭文傑則被指控參與反送中活動，同時在深圳被控嫖娼獲處拘留15日。他在獲釋後前往英國，反口稱遭刑逼供被迫認罪，要求英國給予政治庇護。

(中時新聞網)