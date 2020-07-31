經典小吃「牛肉麵」揚名海外，從牛肉質地、熬煮的湯頭、麵條、佐料及作法都極其講究，有不少飯店業者推出風味各異的牛肉麵。位於台北新板希爾頓酒店1樓酒吧SociAbility逸廊推出新品「犇向希爾頓牛肉麵」，以及夏季「歡樂時光無限暢飲」專案優惠，提供熱愛牛肉麵、喜歡下班後暢飲舒壓的消費者享用。

今年凱撒飯店集團主辦「第一屆凱撒桂冠盃廚藝競賽」有4大美食類組，其中一項紅燒牛肉麵，評審盲測試吃，依口味、外觀、價格、創意、還有觀眾票選進行評比，台北新板希爾頓酒店中餐副主廚邱稼麟獲得「經典美味紅燒組」冠軍，評審—台北國際牛肉麵節常勝軍陳家斌表示，「犇向希爾頓牛肉麵」混合牛筋、牛腱2種肉品，入口後湯頭濃郁滑順，令人驚艷。

搭上牛肉麵熱潮，台北新板希爾頓酒店1樓酒吧SociAbility逸廊推出新品項「犇向希爾頓牛肉麵」，提供饕客享用，每碗售價480元起；還有夏季新推出的「歡樂時光無限暢飲」專案，超過10款酒水無限暢飲，2小時850元、第3小時起須加購150元，可享單點精緻小食75折優惠，以及「三五好友來找四」多人分享餐，瞄準忙碌上班族、閨蜜族群，提供下班歡聚的舒適場所。

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(中時 )