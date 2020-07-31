嘉義縣家畜疾病防治所派出4名獸醫及1位退休的牛專家至金門支援為牛隻施打牛疹疫苗。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

出發前家畜所員工自製3種道具讓施打過程能更有效率。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所自製道具攜至金門打牛結疹疫苗。（張亦惠攝）

金門日前發生牛結節疹疫情，農委會緊急採購疫苗要幫金門6000多頭牛隻施打，但因金門養牛多採放牧，施打工作是大工程，需要各地防疫所支援協助，嘉義縣家畜疾病防治所派出4名獸醫及1名退休的牛隻專家前往支援，更發揮創意自製3種實用道具帶至金門使用。

家畜所長林珮如說，收到防檢局徵調人力資訊後，所內同仁皆有意願前往支援，希望能出一份心力防疫，讓牛結疹疫情止於金門，這次共派出家畜所內4名獸醫羅振裕、邱淑雍、林世穎、林嘉樹及已退休的牛專家廖蒼霖至金門，25日出發共支援5天勤務。

家畜防疫課長羅振裕被所內同事譽為「戰神」，家中也是畜牧業的他曾製作吹箭防老鼠，現場實戰經驗豐富，而放牧牛隻野性較強，施打疫苗難度高，這項技巧正好派上用場。林珮如說，出發前羅振裕與所內同仁模擬現場狀況，並動員所內同仁趕工製作3種道具，包括吹箭200支、長柄注射器及用小朋友玩具改造的自動注射器，在現場皆發揮作用，另外也想出用漆彈幫已施打過疫苗的牛隻做記號，順利解決現場問題。

因放牧的肉牛不像圈養的乳牛溫馴，施打過程存在一定風險，林珮如說，同仁兩人一組團隊作戰，一人後勤補給，一人負責注射，看同仁回報的影片中與肉牛對峙的樣子心中除感動外還為他們捏一把冷汗，同時也肯定家畜所同事對防疫的盡心盡力，且各自發揮所長及創意，讓工作效率大幅提升。

(中時 )