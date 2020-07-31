前總統蔣經國當年選擇李登輝當副總統，而沒有選擇林洋港。資深媒體人鄭佩芬透露真正原因，李登輝最重要是他的清廉，以及沒有班底。

鄭佩芬在《新聞挖挖哇》節目中表示，李登輝是學農業經濟，蔣經國重視他，也就是衝著這個。因為當時台灣號稱有農業十萬大軍，而且台灣正好要面臨轉型，轉型的過程中，農業還是很重要，台灣如果不能自給自足，未來前途就蠻麻煩的。

鄭佩芬表示，蔣經國蠻重視人家的學歷背景，李登輝是康乃爾博士，也是基督徒，因為蔣經國是基督徒。另外就是李登輝是讀書人，也沒有什麼幕僚、群眾，基本上沒有所謂的班底，像林洋港、邱創煥他們都有班底。特別是林洋港，那個班底真的很大。

至於林洋港為什麼會出局？鄭佩芬指出，這跟蔣經國目前曝光的日記記載，還有一段距離，因為他們班底很多。還有就是林洋港有安全人員跟著，身邊這些人每天都要打小報告、你做了些什麼。所以林洋港就把那些人全部換成警官隊，後來蔣孝武就說，「他到底想幹什麼？」這是林洋港出局的關鍵之一。而李登輝最重要的是他的清廉，他當台北市長的時候，他住的的房子34坪，在家時也就跟一般人一樣。

(中時新聞網)