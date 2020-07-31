中央為了解各地方政府地政業務辦理情形，內政部地政司專門委員鄭惠月31日率領8位專家學者暨內政部考評委員，至基隆市政府就綜合整體表現、地籍及土地登記、地價、測量及地政資訊作業等類別實地考評，委員們針對地政處隨著市政建設腳步，運用科技建立全方位地理資訊系統，進行組織改造與辦理不動產相關跨領域的教育訓練等各項創新措施給予肯定。

地政處指出，總共有39項地政業務創新提案，其中有18項為本年度新推動，委員高度肯定在基隆多山坡地特性下，地政處建立全方位地理資訊系統介接63種圖層，從2D發展到3D並運用於都市計畫通盤檢討，可確實檢討實質開發可行性，避免規劃內容錯置；而全國首創跨領域跨機關與經濟部合作，免去不動產經紀業者公司資料異動來回奔波申請之時間；主動踏出辦公室實際調查主要商圈店面使用及收益情形，掌握市場最新脈動，與不動產業者建立Line夥伴群組即時獲取資訊及持續改善地政事務所洽公環境提供便捷流程等，亦給予讚賞與鼓勵。

地政處長蘇昱彰表示，地政處在市府團隊扮演之腳色，應跳脫地政例行業務框架，思考如何對基隆市各項積極開辦之建設做出實際貢獻，且當與民間不動產業者或民眾對談時，如可就土地開發、仲介媒合、履約保證與相關稅賦等不動產交易過程重要環節，提供相對應建議，才能進一步思考如何創造對民眾最有效的服務，未來仍將持續秉持「智慧、精準、合理」的理念持續強化業務，利用不同管道宣導各項新政策與提供便民服務措施。

(中時 )