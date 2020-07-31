振興三倍券於7月15日上路，而為促使各大行業加快復甦，行政院其他部會也推出加碼方案，但動滋券、客庄券的抽獎活動卻引來許多民怨。對此，台北市議員王世堅直言，現在是三倍券沒瘋夠，動滋券還要來湊一腳，並砲轟動滋券是腦袋有洞。

對於日前體育署發放動滋券，王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》上表示，三倍券瘋不夠，現在又動滋券瘋來湊，並直批「動滋券就是腦袋有洞」。他指出，體育署要做的正辦是什麼?是要培養台灣優秀的體育選手參與國際賽事，改善全國各項體育設施，提供設施給國人和選手們，以及培養年輕的運動種子選手，但這些正辦不幹，去想這些東西。

王世堅認為，他們就是柿子挑軟的吃，作作秀，去哪裡吃一吃，哪裡玩一玩，然後三倍券玩夠了，就開始弄藝FUN券、客庄券、農遊券，再來這個動滋券，說到這裡王世堅不禁抱怨，要弄也弄好一點。

接著，王世堅指出，農遊券還可以，還滿快速發出去。但是後面的藝FUN券、動滋券，搞得讓各部會都動起來。他質疑，我們全國最優秀的公務人員成天幹這些小事，難道我們國家沒有其他大事了嗎？這麼一丁點的錢，有必要動用行政院各部會的人，整天都在想這些券怎麼發？怎麼用？還弄得一塌糊塗。

王世堅還點名動滋券問題最多，並狠批，「天哪！連這等小事都可以做成這樣，蘇院長，你如何讓我們相信你能帶領整個行政團隊幹大事。」他也呼籲蘇揆，「蘇院長，你是宰相，總統是國君，君權民授，相權君授，所以要聽總統，要聽人民的，不要再一意孤行、一錯再錯，要把這個心收回來，去做正辦。」

最後，王世堅補充一個問題，根據他的觀察，他覺得蘇揆過度「霸性」，身邊的人沒人敢說實話，各部會有很多優秀的首長，他們被院長震懾住，雖然看得出錯誤但沒人敢講，講出來會被蘇院長的霸氣制住，甚是至羞辱。王世堅認為，這是很大的問題。

(中時新聞網)