裕隆日產汽車股份有限公司測試員葉勵達與台灣中油公司事務管理員劉麗芬，獲選今年度全國模範勞工最高殊榮。（何冠嫻攝）

裕隆日產汽車股份有限公司測試員葉勵達，肩負為座椅品質把關大任，獲得苗栗縣模範勞工殊榮肯定。（何冠嫻攝）

苗栗縣選拔158位在各行各業卓越表現的模範勞工，因應疫情影響，延後至31日辦理表揚大會，苗栗縣長徐耀昌頒發獎牌致賀，肯定勞工朋友的傑出表現。

今年共有158位卓越表現的模範勞工，其中裕隆日產汽車股份有限公司測試員葉勵達與台灣中油公司事務管理員劉麗芬，更獲選全國模範勞工最高殊榮。劉麗芬從協助接線的話務工作轉到會計帳務，在租金核算、契約結算等工作，都落實資料分類及歸檔，平時又熱心助人，並勇於反映不盡合理的工會心聲，作為修正參考。

葉勵達則肩負車輛座椅品質把關的重大責任，每張研發的椅子都需經過他的測試與認證，被公司稱為「金屁股」。葉勵達說，每張座椅除了要符合裕隆企業日產文化的作風，確保舒適度外，也要迎合台灣人的使用習慣，傳達舒適座椅的觀念。

葉勵達在裕隆公司服務已有25年，淘汰過無數的座椅，過程中也曾面臨座椅被高度評價量產後，消費者卻不買單的挫敗，因此他也全心投入市場調查，了解消費者需求，全面性提升車輛座椅的舒適程度。

獲選縣內與全國模範勞工殊榮，葉勵達感謝公司的栽培與縣府肯定，並對自己的工作感到光榮與驕傲，將持續完成滿足消費者需求的使命。

徐耀昌表示，158位模範勞工代表工作崗位上的卓越表現深獲肯定，縣府為增加就業機會和提供優質勞動環境，各單位不斷精進招商引資、就業媒合及改善勞動環境等作為，鼓勵青年返鄉、勞工在地就業。

徐耀昌指出，苗栗縣的平均薪資被評為全國第二，是鄉親齊心努力的結果，未來將在竹南科和銅鑼科陸續啟動設廠的台積電和力晶積成電子，可望提供更多就業機會並帶動地方經濟發展，再為薪資所得加分，期許各界繼續發揮能力與影響力，心手相連為建設苗栗打拚，開創嶄新格局。

(中時 )