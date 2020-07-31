毒男疑似吸毒過多，竟性愛過後持刀砍向退役女軍官22刀將她殺死。(取自BBC NEWS)

1名來自英國的切爾姆斯福德退役女軍官莎拉哈索爾，不久前才與老公分開，必須獨自1人帶2小孩，長期無性生活的狀況下，哈索爾在酒吧與1位毒男對上眼，進而相約在毒男的住處房間激戰，並且還使用毒品古柯鹼來助性，不料毒男疑似發作大變，竟然瘋狂持刀砍了哈索爾數22刀，雖然她拼命大喊求救，最後仍是慘遭毒男殺害身亡。

這名38歲的哈索爾是位退役女軍人，因未通過軍隊的藥物檢測被離開部隊，退役的哈索爾，生活過的並不好，自己也必須1人獨自撫養2名小孩，為了紓壓哈索爾選擇借酒澆愁，卻在1次酒吧喝酒時，與1名毒男對上眼，進而前往毒男住處多戰數回合。

然而，哈索爾卻不知道自己死期將至，鄰居隨後聽到哈索爾的叫喊：「讓我走」，也還聽到她不斷尖叫說著：「我會再跟你做愛1次，不會跟任何人提起，請你讓我走」，不久之後毒男走出房間，卻看到哈索爾血流成河的躺在地方，身上有多處割傷，鄰居看到趕緊報警處理。

警方接獲通報抵達現場時，發現哈索爾早已全身赤裸死亡多時，警消人員表示，哈索爾的脖子看起來像被砍了。據檢事人員驗屍結果，得知哈索爾身上有22處刺傷，以及7處的刀傷，毒男當時則跳窗逃逸，所幸警方調閱監視器後，已順利將犯人逮捕歸案，也以謀殺罪名定罪並移送法辦。

(中時新聞網)