基隆市109學年度市屬學校校園長交接佈達典禮，31日在市府禮堂舉行，市長林右昌強調基隆市教育經費幾乎沒被刪過，除感謝議會並期勉各位校園長珍惜政府資源，一起為基隆孩子未來努力。

林右昌佈達1位新聘、5位轉任他校及4位連任校長派令、頒發聘書，並主持新任校長宣誓及新卸任校長印信交接，還與教育處長林祝里分別頒紀念品給這學年度退休，長樂國小邱和德、復興國小蕭宏宇校長，盛讚對教育無私奉獻，場面溫馨。

林右昌致詞指出，向5位連任繼續在原校服務、4位轉任服務校園長表達恭喜，表示今天是賀喜的日子，更是責任的開始，從他就任市長以來，擔任校長不是輕鬆工作，肩負沉重壓力，市府在遴選過程，用嚴謹態度為學校、孩子，選出最適合該校校長，連任比新任校長責任更重。

林右昌指出，市府期勵各位校長，孩子每天都在成長，如果我們每一天多做一些、多努力一點，就能讓孩子更受益一點，每年多加油一點，基隆教育就能更好一些，這是他、市府團隊與各位校園長、老師們共同使命。

林右昌表示，他對各位校園長有信心，我們條件不足，但一定可以追得上鄰近直轄市教育水準，「甚至在某些領域，還可以超越」，這是在過去五年多時間，教育處和校園長已努力的成果，他期望各位在原有基礎繼續努力。

教育處表示，宣誓就職10所學校校園長中，新任校長有復興國小陳心瑩校長1位；連任校長，計有中正國中黃明智校長、和平國小莊士杰校長、中興國小楊志欽校長、仁愛國小彭麗琦校長、武崙國小楊坤祥校長等5位校長選擇在原學校連任。

教育處說，至於轉任校長方面，則有原尚智國小曾敬棠校長轉任南榮國小服務、原南榮國小林維彬校長轉任長樂國小服務、原安心幼兒園簡美秀園長轉任過港幼兒園服務、原過港幼兒園林滋貴園長轉任安心幼兒園服務，計4位轉任他校服務校園長。

(中時 )