朱立倫對石雕藝術作品讚嘆不已。（王志偉攝）

前國民黨主席朱立倫今天走訪花蓮，到好友新城鄉長何禮臺母親靈堂捻香致意，據悉，並在花蓮縣長徐榛蔚陪同下，前往花蓮監獄探視立委傅崐萁，關心傅崐萁近況。晚間則在花蓮與地方各界餐敘。

新城鄉長何禮臺母喪，上午有前高雄市長韓國瑜現身何宅拈香致意，下午朱立倫也到場表達關懷，行程中並前往花蓮監獄探視傅崐萁，關心傅崐萁近況，兩人相談甚歡聊了超過一個半小時。

在徐榛蔚邀約下，朱立倫來到花蓮縣文化局，參觀正在展覽的石雕藝術徵展作品，朱立倫說，疫情過後，花蓮是最夯的觀光景點，除了來看展也拜訪老朋友。

媒體問高雄市議長補選投票，由國民黨籍候選人曾麗燕勝出，朱立倫說，雖然綠營一直想見縫插針，但在所有黨內議員、無黨聯盟支持下團結勝出，接下來就是8月15日高雄市長補選，要繼續加油。

針對李前總統辭世，朱立倫也表示哀悼。他說，李前總統曾經擔任中華民國總統12年，對台灣過去民主發展有一定的貢獻，對他的辭世感到不捨，全國應同表哀悼；對他個人而言，從政20幾年來，和李前總統有非常多次見面，謝謝李前總統的關懷和指導，希望家人能夠節哀，國人一起表達哀悼。

朱立倫花蓮行程滿檔，除了探視傅崐萁，並拜會地方人士等，隨即在縣府與會花蓮各婦女團體見面會，晚間則與花蓮政界、學界、地方人士晚宴。政壇也解讀，朱立倫仍持續累積能量並測風向，對2024總統大選保持最大彈性。

(中時 )