永達保險經紀人在台深耕邁入20年，今(31)日於陽明山中山樓舉辦2020「永攀高峰 達響兩岸」業務表揚大會；永達保經董事長吳文永表示，今年經濟受疫情衝擊，卻不影響兩岸保險發展的事業版圖，3年內台灣永達保經、大陸永達理合併營收拚百億人民幣，保險業務規模將破3萬人。

吳文永分析，新冠肺炎疫情上半年最險峻，大陸永達理營收受到衝擊、衰退20％，但不可否認，大陸保險仍是值得開發的處女地，業務團隊持續成長，今年目標增長33％，可達9000人的規模；台灣本來以為也會同步衰退，但防疫守住，上半年保費成長30％、營收也有12％的增長，今年主管人力將由26％的成長。

吳文永預計，3年後位於台北圓山附近的永達總部大樓將興建完成，不僅是兩岸保險交流最好的場域，也替集團帶來全新的價值；吳文永多次強調，「保險會愈做愈好」。

永達保經以退休規劃做市場定位，系統化的優質平台以及優渥的獎勵制度，並落實執行保戶售後服務確認作業，讓永達保經於2019年創下亮眼佳績，期繳新契約保費收入達新台幣31億元，營業收入達22.62億元，2019年百萬圓桌(MDRT)會員人數達成342位，主管人力共1822人，13個月保單繼續率更傲視同業高達97.18％；為表揚2019年績效優異的頂尖保險業務英雄，選在陽明山中山樓舉辦2020「永攀高峰 達響兩岸」業務表揚大會。

永達是國內MDRT人數比重最高的保經公司；依據MDRT網站公佈的2020年MDRT會員公司統計資料，永達保經以342人MDRT會員數，名列全球第46名，位居台灣第4名，保經第1名。達成終身會員資格者共71人，永達2019全年度業績表現最亮眼的各組第一名分別為：個人組何文瑛、處經理組楊芷瑜、協理組韓孫珍華及組織發展成就獎陳翠芳。

對於留才，傳統保險通路退休是裸退，一輩子努力成果回歸組織，永達保經是以「創業」為理念，首創「世襲」制度，即個人績效、組織利益可以傳承給子女或家人，實踐「服務一陣子，永達養您兩輩子」的事業發展理念。

吳文永對回饋社會更是不曾間斷，理念深獲永達行政同仁及業務代表認同，自發性捐出每月個人所得1％善款，2019年榮獲個人公益奉獻獎前三名分別為，業務副總韓孫珍華、李世傑，以及業務經理莊聆瑄，並獲得表揚。

(中時 )