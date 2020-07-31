新冠肺炎疫苗還沒見到影子，一場搶購與價格大戰卻隱然引爆，一劑或一個療程疫苗的價格恐怕從台幣90元到1,800多元不等，等到上市後，真的人人可負擔嗎？

全球超過100家公司與組織如競賽般爭相研發COVID-19（新冠肺炎，一稱武漢肺炎）疫苗，根據《CNN》30日報導，俄羅斯有意搶全球頭香，打算兩週內快速審核通過第一個疫苗，這代表8月可能就有疫苗問世。

儘管俄羅斯疫苗的效力、安全性都受質疑，更沒有公布任何相關的科學數據，俄羅斯官方卻宣稱包括印度、巴西、沙烏地阿拉伯，以及美國幾家私人公司都有意採購。

英國人口僅6,600萬，已下訂2.5億劑疫苗

全球對疫苗需求若渴是事實。英國政府最新和法國賽諾菲（Sanofi）、英國葛蘭素史克（GSK）這兩大藥廠預購6,000萬劑的疫苗，再加上之前的下單量，英國已經整整預購了2.5億劑疫苗，而英國總人口不過6,600萬人，這讓英國已取得的人均疫苗數高居全球第一。

全球可能掀起新冠肺炎疫苗搶購戰。 (圖／pixabay)

美國方面，美國政府5月向英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學合作的疫苗下單，預購了3億劑；7月再採購輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech合作的疫苗，這次預購數量也高達1億劑，金額更達到19.5億美元（約台幣585億元）。

德國、義大利、法國、荷蘭4國則共組疫苗聯盟，也要共同採購3～4億劑阿斯特捷利康的疫苗。

至於台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中22日曾表示，已經編列135億用於國內疫苗研發獎勵及疫苗採購金，如果不夠，還有52億的準備金，國外採購也同步洽談中。

採購競爭顯然已經開始，問題是各國政府搶到疫苗後，民眾真的負擔得起嗎？

新冠肺炎疫苗混戰，開價90～1,800元不等

新冠肺炎疫苗史無前例，價格恐怕進入大混戰。美國政府向輝瑞與BioNTech購買的1億劑疫苗，將免費提供注射，但恐怕不是所有疫苗都能不傷民眾荷包。

例如根據英國《金融時報》報導，美國藥商莫德納（Moderna）一個療程含兩劑疫苗，開出的價格就高達50～60美元（約台幣1,500～1,800元），遠高於輝瑞與BioNTech疫苗的39美元（約台幣1,170元），雖然這是開給各國政府的採購價，但勢必墊高最後民眾承擔的成本。

莫德納的疫苗27日正式進入臨床三期，預計11、12月能達到1億劑的生產總量。雖然價格還不是最後定案，開給美國等先進國家的價格，也不見得適用全球，但已突顯新冠肺炎疫苗所費不貲。

還好不是所有疫苗研發大廠都祭出高價，阿斯特捷利康的疫苗最快9月或10月就能供貨，開給德、義、法、荷4國疫苗聯盟的價格，每劑就只要3～4美元（約台幣90～120元）。

包括阿斯特捷利康與美國嬌生（Johnson & Johnson）都表示至少在初步階段，不會把獲利放第一位，但也不代表莫德納是獅子大開口，因為疫苗研發的成本與人力，背後有相當多變因，採購的數量、運送費用也都會影響最後的價格。

新冠肺炎疫苗對各國政府、藥廠、民眾都是大難題，而在第一劑疫苗正式問世前，一切都只是紙上談兵。

資料來源：CNN、Metro、WSJ、Reuters、Financial Times

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(中時新聞網)