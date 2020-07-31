新北消防行動關懷「走到您心坎裡」廉政法治教育。(新北市消防局)

為協助消防人員能有明確認知，勇於任事，提供優質服務，新北市政府消防局辦理「走到您心坎裡」行動關懷，由消防局人事室、督察室、政風室共同啟動系列關懷列車，規劃本（109）年度到民生、林口、蘆洲、新店、隆恩、社后、永平、南雅等8個分隊，就各分隊消防人員生活、勤務及廉政法令上，引據淺顯易懂的真實案例進行解說，讓現場參與行動關懷的消防人員，收益匪淺，成效良好。

依據法律所賦予消防人員權力，執行救災救難勤務及為民服務，也肩負起外界對於廉潔、效能與便民的高度期待，另外就行政裁罰的同時，如何讓消防人員安心、放心且公正辦理行政裁量，給予民眾客觀及便利，不用害怕違反法令而有圖利的疑慮與擔心，是每位消防人員均需確切面對的問題。

消防局政風室林三龍主任日前在社后分隊現場分享，消防人員執行職務，除行政中立外，更應公正客觀去辦理，就以行政裁罰而言，如果它逾越了法規範圍或濫用權力，導致「裁量瑕疵」可能發生逾越、濫用及怠惰之情形。又常囿於「圖利」與「便民」之區隔，說明圖利之構成要件及類型。另為提升消防人員對於法令了解，並引據常見之行政裁罰因司法機關認定違法而遭撤銷、建築公全安檢稽查不實、不當接受飲宴招待或送禮、程序外不當接觸等案例，進行說明，讓消防人員瞭解如何兼顧保護自己及勇於任事，於合法範圍內協助民眾，避免因誤解或誤斷法令而造成憾事。

政風室林主任提醒消防人員，在適法範圍內執行公務，給予民眾方便，人民得到再大的好處，都是合法便民；但如果明知法律規範，卻故意違反，給予通融方便，就算只獲得幾塊錢，還是可能會形成不法圖利。只要對法令有正確充足的認識，在法令規定範圍，作出妥適決策，不逾越或濫用裁量權，依法行政、勇於任事，不僅能夠保障自己公務生涯平安順遂，也能提升為民服務品質，落實消防局黃德清局長打造「安心消防」、「安全永續」、「安居厚新北」三安城市的願景，讓居住於新北市成為理想境界。

(中時新聞網)