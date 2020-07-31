1998年馬英九競選台北市長時，前總統李登輝拉起馬英九的手高喊「新台灣人」。國民黨台北市議員徐巧芯爆料，民調顯示馬英九會獲勝，李登輝才來幫馬英九助選。

徐巧芯在政論節目《新聞面對面》中表示，1998年，台灣的省籍問題很嚴重，所以當年李登輝開始做本士化，也被國民黨很多人懷疑，他是不是要去支持陳水扁，在1998年台北市長選舉，馬英九對上陳水扁那一戰，大家就一直在觀察，最後李登輝會去做什麼樣的選擇。

徐巧芯指出，因為當時選前民調已經很清楚了，就是馬英九會獲勝，所以他們就說李登輝要來幫馬英九助選。馬前總統後來講，他們是先對稿對好，要怎麼樣一個助選型態、在台上要講什麼，他演的也不會很像一場秀。

徐巧芯認為，因為馬英九是外省背景，李登輝上台來助選，第一句話就問，「你會不會出賣台灣？」馬英九說，「我不會出賣台灣，我是喝台灣水、吃台灣米長大，我絕對不會出賣台灣」，李登輝對此印象非常深刻，就說他是新台灣人。

(中時新聞網)