自109年6月15日起，「臺北市申請使用道路網」整合上線啟用，可申辦「臨時使用道路」以及「集會遊行」。(警察交通大隊)

自109年6月15日起，「臺北市申請使用道路網」整合上線啟用，可申辦「臨時使用道路」以及「集會遊行」，如大樓要搭設鷹架必須使用道路，利用住家電腦、平板、手機等不同行動裝置即可完成，申請作業更加便利，為展現市府推動e化及便民決心，於臺北市政府警察局完成e化後特召開記者會，邀請網路名人「四叉貓」示範操作申請流程。

網路名人「四叉貓」於109年度1月上旬，原經申請八德路二段臨時使用道路舉辦「網路直播粉絲見面會」活動，因同路段已有他人申請集會遊行，因此遭駁回，未能辦理該見面會活動。經臺北市政府警察局、工務局積極辦理「臨時使用道路申請」與「集會遊行申請」網站整合作業，修訂「臺北市政府警察局核准臨時使用道路作業要點」，俾使臨時使用道路管理更加完備。

市民進入「臺北市申請使用道路網」，簡易身分驗證即可登入網站，點選申請日期、時間、申請類型、路段，並填寫申請人基本資料、上傳應備文件(身分證正反面影本、使用範圍平面圖、切結書)後，點選送出即完成線上申請，惟如為須繳納保證金案類，需於申請當日24時前透過臺北富邦銀行臨櫃、ATM或網路ATM轉帳繳款，方完成申請。

經統計自109年6月15日起至7月22日止，本市線上申請臨時使用道路件數計2,370件，每天就有64件，讓民眾不必跑到派出所申請，派出所同仁也不必為此送件分局批示，實現網路取代馬路的功能。

(https://assembly.gov.taipei/)

(中時新聞網)