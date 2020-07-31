高雄前市長韓國瑜遭罷免後，在雲林過著愜意生活。臉書粉專貼出韓國瑜現身花蓮的野生照片，有網友猛然發現韓國瑜變胖了！甚至開心說「終於看到一點點小腹了」。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」稍早透露，新城鄉長何禮臺遭逢母喪，治喪期間各地政要紛紛前往弔唁致哀，韓國瑜輕車簡從，前往花蓮新城鄉嘉里村的何宅拈香致意。晚間該粉專又再次貼出韓國瑜野生照，表示開心看到韓市長花蓮感恩之旅如此豐富，不禁問「韓市長什麼時候回高雄啊？」粉粉說沒有你的高雄，騎車在路上都開心不起來了。

PO文曝光後，網友紛紛留言表示，「看到韓總，莫名的親切。」、「沒有韓總的高雄，只想宅在家。」、「沒有韓市長的高雄，一點朝氣都沒了。」、「韓總恢復精氣神了，帥！」、「市長還是這麼帥。」、「韓市長精神超好。」、「市長：我好想念您和市府團隊。」、「韓總沒穿白襯衫還有點不習慣呢。」、「攏無離開，韓總加油。」、「無事一身輕，回首來頭路，還是很多我們的由衷祝福，認同你的理念，好好修身養息，健康為首是好事。」

還有人發現韓國瑜變了，他們開心說：「韓總終於變胖了。」、「韓總長肉了，身體健康重要。」、「變好看多了，休息是對的，幾時要回高雄見面。」、「當官時一直瘦，無官時就長胖了，怎麼跟某民黨的縣市首長相反啊？」、「市長有變胖了，精神看起來好很多！」、「看起來真有福氣，精神也好很多了。」

(中時新聞網)