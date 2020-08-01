久等了！米粉們，小米手環 5來囉。小米手環5改進了充電方式，雖然讓他無法共用前幾代的充電器，但不需要拆卸米粒（手環本體）就能充電，可說是耐用性大增，價格比前一代微漲80元，來到945元，免千元就能把超高性價比小米手環帶回家，真的相當划算。

小米手環5包裝與內附配件。（黃慧雯攝）

小米手環5具備1.1吋動態彩色大螢幕，比小米手環4顯示面積提升20%，能顯示更多關鍵資訊。內建超過65款主題錶盤，還首度支援客製化錶盤，用戶能夠隨意置換想要顯示的數據，打造出與眾不同的顯示主畫面，能更符合用戶需求並展現自我風格！

小米手環 5在原本的戶外跑、戶外騎行、游泳、跑步機、健走及自由訓練等運動模式外，更新增了橢圓機、瑜伽、划船機、室內腳踏車與跳繩等五種運動模式，等於支援11種專業運動模式，覆蓋了室內及戶外的多種運動類型。透過監測每種運動姿勢、心率、速度及卡路里消耗，而全面升級演算法及硬體規格，更能在進行越野跑、爬山或徒步等不規則運動，將監測精確度最高提升50%，有效幫助用戶有效提升運動表現。

小米手環 5也提供心率、睡眠與身體狀態全面監測，可24小時智慧監測心率，在心率異常時震動提醒。小米升級其演算法及硬體規格，更能在進行越野跑、爬山或徒步等不規則運動，將心率監測精確度最高提升50%，讀出突發的異常或不適。

小米手環 5全新升級睡眠分析技術，將準確率再提升40%，可專業解讀每個時段的睡眠特徵，新增REM快速動眼期，讓用戶更了解睡眠狀況。另外，小米手環 5也針對女性首度提供生理期、排卵期等時間的完整記錄功能，能在生理期來臨前提供貼心提醒，讓女性用戶在生理期來臨前做好萬全準備，平順度過辛苦的生理期。

小米手環5採用全新的磁吸充電，不用摘下米粒就可以充電。（黃慧雯攝）

小米手環5採用全新的磁吸充電，趁著更換腕帶時也能充電。（黃慧雯攝）

相對於前四代都需要將米粒拆卸下來，並街上專屬的半圓形充電器，小米手環 5提供全新磁吸式充電方式，一碰即充，讓用戶不再需要拆裝錶帶，不僅讓充電更直覺，也可降低損換錶帶的機率。小米手環5在長續航模式下，可連續使用20天、若於正常使用模式下，可連續使用近14天。另外，小米手環 5更提供全新「一鍵遙控拍照」功能，無論是自己想拍網美照，或是三五好友要一起拍合照，通通不求人！

此外，小米手環5還具備久坐提醒、訊息提醒、來電提醒、天氣預報等功能，還能啟用勿擾模式，在你特別需要專心的時刻，例如開會、讀書、午休小憩的時候，為你隔開惱人提醒。另外也可遙控手機音樂播放，成為生活中必備的小夥伴。

小米手環 5定價$945元，已在台上市。小米還提供8色（石墨黑、活力黃、深青色、深空藍、藕荷粉、淡綠色、動感橙與古銅紫）小米手環5專屬腕帶的選擇，預計於9月底前陸續上市。

配對小米手環5後的小米運動App畫面。（App截圖）

小米運動5通知設定更細緻，也有久坐提醒這一類的健康提醒通知。（App截圖）

使用心得

在同時體驗小米手環5與小米手環4C的經驗下，可以明顯感受到小米手環5在體積還有整體設計上，更為符合女性需求的特色。且歷經多年的升級，終於加入了遙控拍照還有女性生理期紀錄的功能，貼心度也飆升，配戴舒適度上，慣用小米手環的米粉不會感到失望。

(科技)