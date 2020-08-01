Google 28日在台舉辦Google 解密系列線上媒體聚會，除了邀請在地嚮導公開Google地圖使用祕技外，還公開了Google地圖與Google街景服務的背後建置原理！想知道為何Google地圖這麼好用，快來了解充實知識吧！

你知道嗎？Google是一個自 2005 年上線的服務，多年來相信已成為不少人生活中大小事的實用工具。這 15 年來的發展與功能創新，背後是透過哪些建置原理與步驟、目前累 積了多少成果、對使用者與店家來說，還有哪些使用契機呢?

一、巨量圖像、人力輔助 確保 Google 地圖準確度

長期以來 Google 地圖服務透過衛星圖像與街景圖像定位各處地點，再透過來自權威機構的資料，讓 Google 地圖得以普及與實用。 Google 地圖旗下還有一個遍布全球的的資料作業小組，參與所以地圖 製作工作，從收集街景圖像、審查權威資料來源、檢查並修正地圖錯誤到訓練機器學習模型，都透過 此小組來完成。

二、機器學習讓 Google 地圖更新速度加快

世界地貌街景變化快速，為提供使用者實用的地圖功能，持續的更新也是關鍵。因此 Google 地圖透 過機器學習技術，將製圖流程自動化，加快地圖製作速度，並且透過與資料作業小組的合作，持續修 正機器學習演算法，以維持高度正確性。在採用機器學習技術後，Google 地圖在一年內所繪製出的 建築物數量，相當於過去需花費十年繪製的數量。

三、從 2D 到 3D 、從過去到現在 街景服務讓使用地圖探索世界成真

為讓人們可以更直覺、更正確地移動到目的地，也為協助人們實現以虛擬方式探索全球的可能， Google 地圖在 2007 年推出街景服務，並在這十幾年來，蒐集各地街景外，更不斷透過各種創新工 具，包括:街景車、街景三輪車、街景手推車與街景背包等，上山下海來蒐集實景。已經收集了來自 87 個國家共超過 1,700 億張的圖片，這些圖像換算已經涵蓋超過 1, 000 萬英里，距離足以繞地球 400 多次，從阿根廷的莫雷諾冰川到國家博物館，讓使用者得以實現遨遊全球的可能;街景服務更在 2014 年推出 「時光機」功能，可讓使用者一覽某個街景過去的風采。

四、集眾人之力 社群讓 Google 地圖資訊更加豐富

除地景、街景與道路資訊外，人們也想知道關於目的地的更多資訊，可能是第一次造訪的餐廳菜單， 或是某家汽車保養廠的評價。但資訊日新月益，且並不是所有的資訊都可以在網路上找得到。 Google 地圖開放給所有持有 Google 帳戶的使用者針對 Google 地圖上約 2 億個搜尋點提供當地資 訊;此外在全球 24,000 個地區還有超過為數 1.2 億的 「在地嚮導」，他們是一群熱衷於通過發表評論、照片、影片，在 Google 地圖上分享自己經驗的人，他們貢獻的內容讓地圖的資訊變得更加完 善、對其他使用者的決策更有幫助。

五、使用者與店家善用 Google 地圖 提升在地經濟發展

當人們使用地圖有著更多元的動機與資訊需求後， Google 地圖成為使用者另一個資訊平台入口。在 陸續邁向振興經濟階段，店家可以使用「我的商家」這項免費的工具，讓所有人都可以在 Google 地 圖上宣傳自己的店家，提供更新最準確的資訊，如:網站、營業時間、張貼產品相片或特殊優惠資 訊，以及回應評論與顧客互動;而全球的使用者也可以依據自己地區所擁有的 Google 地圖功能，來為在地經濟做出貢獻。

(科技)