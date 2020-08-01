《保險法》第107條修正案將於12日生效，未來15歲之前兒童保單根據《所得稅法》和《遺產與贈與稅法》規定，僅能給付限額新台幣61.5萬元喪葬費用。據了解，保險局原本要求現行所有身故「退還保費」的兒童保單需立即停售或是不得受理，同時所有兒童保單的身保理賠金合計只要超過61.5萬元者，保險公司就不得再受理第2張保單。

對此，有不少家長擔心未來只能買「不保本」的保單，屆時在保障期間如果沒有使用到的醫療和失能保單，也不能退還保費，豈不得不償失？目前國內各家保險公司已出現一波搶購熱潮，業務員忙翻天、家長也趕忙為孩子多投保幾張保單，為緩解一窩蜂搶購現況，金管會保險局日前拍板定案、確定3大方針：

一、現售保單仍可繼續銷售到6月底、不須停售。

二、未滿15歲被保險人身故「退還保費給要保人」者，可不計入61.5萬元的限額，但如果是退還保費給「受益人」，就要計算在額度內。

三、過去已有投保兒童保單要再加買額度者且合計超過61.5萬者，只要家長簽署聲明書，表達知道如果在15歲之前身故是退還保費，則壽險公司可受理核保。

壽險公會指出，針對此次《保險法》的重新修訂，目前包括：國泰、富邦、中壽、台壽、新光及全球等 6 家保險業者推出有喪葬費用給付的保險商品，建議家長在為孩子投保前，先行檢視原有的保障金額是否足夠及還有哪些風險缺口，盡快為孩子補足保障。

(中時新聞網)