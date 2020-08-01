現代人普遍晚婚或是不婚，等到小孩出生了，許多人正值中壯年期，也就是所謂的「三明治」夾心世代，夾在父母、公婆及子女之間，可以說是最辛勞也是最成熟的年紀，「牽一髮而動全身」，作為家庭經濟支柱，萬一不幸發生意外，受牽連者可能累及全家人、頓時陷入經濟困境……。下周就是一年一度的父親節了，以下跟著小花平台一起來關心爸爸們的健康及保障，是否依舊「爸」氣十足？記得關心爸爸多一些、體恤爸爸多一點！

年輕三明治爸爸罹癌以30至59歲增幅最大

根據統計指出，男性死亡率高於女性的狀況各國皆然，男性的平均壽命都較女性短，而在台灣，更值得注意的是，在國人10大死因中以「重大疾病」佔了6項最多，其中男性又以事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化等死亡人數高出女性近3倍，著實令人憂心！

工作壓力大，奉養父母、養育兒女的責任負重更大，並有超過半數的「三明治」爸爸們肩負一家生計，甚至強忍身體病痛仍為了賺錢在外跑、跑、跑，不僅身體累、心更累，都被一個個「非我不可」的責任心綑綁住了；更有甚者，在長期工作壓力重、缺乏運動及營養不均衡的情況下，有愈來愈多年輕「三明治」爸爸們罹患癌症，尤以30歲至59歲罹癌人數增幅最大。

有鑑於此，小花平台保險顧問指出，從現在開始、right now，一起來關心家裡辛勞工作、勞心勞力的「三明治」爸爸們，也提醒他們適時檢視手邊的保單內容是否符合個人及家庭所需，隨時調整成最符合當下現況的選擇，預先看見保障缺口並能及時補足。

針對「三明治」爸爸們的保障規劃建議，小花平台保險顧問以整筆給付且保障範圍廣泛的「重大傷病險」為首選考量，除了保險理賠金是採一次性給付，讓患者可以把握住黃金治療時間選擇新式療法或是自費藥物，有效提升醫療品質外，最重要的是，這筆錢可以彌補短時間內因為收入中斷衍生而來的經濟壓力，甚而作為日後可能需要在家休養的費用。

(中時新聞網)