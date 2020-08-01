連續29年零負評的秉和建設，這次以回饋社會、挺青年的甜甜房價，推出位於A8生活圈卻是A7價格的「秉和好運」，讓它一推出隨即造成熱烈轟動，預約客的前100名限定活動直接爆量突破300組，被迫從原本預定的8月提早至7/25公開，現場人數眾多到需要封街至隔天凌晨，「秉和好運」的驚人魅力實在不容小覷！

活動當天看屋民眾高朋滿座/圖由業者提供

龜山區人口約有16萬5,000人，而工業產值就佔了全國產值的8%，是北台灣重要的科技工業重鎮。今年2020年發展重點目光移至A8龜山區，市府更挹注3,300億元資金欲推展龜山，項目包含觀光、交通、社福、運動休閒、文化等建設，未來龜山區的發展潛力無窮，無論是就業機會還是生活機能，都將持續攀升。而A7重劃區是近年大台北地區的推案重鎮，2019年總推案就逼近800億元，原因在於此區的房價在北區僅要2字頭，是大台北購屋CP值最高的區域，再加上機場捷運通車的加持，熱度直線攀升！

「秉和好運」享大崗國小、公園第一排，步行3分鐘抵繁華市區。/圖由業者提供

而在A8生活圈正核心的「秉和好運」，位於大崗國小、公園第一排，步行3分鐘即可抵達復興一路繁華商圈，開車8分鐘路程到達桃園三井outlet，享受繁華市容順手可得。專案經理莊智捷表示，今年特別推出優惠挺青年方案2~4房，限量100戶的幸福方案，沒想到一推出即引發市場熱烈歡迎，預約人數已突破300組，被迫提早公開，甚至要封街才能維持現場秩序。

「秉和好運」擁有A7重劃區少見的2字頭房價，且離A8生活圈也只有3公里內。/圖由業者提供

莊智捷又說，這次「秉和好運」之所以熱度如此火熱，原因在於擁有A7重劃區少見的2字頭房價，且離A8生活圈也只有3公里之內，更位於國小、公園、圖書館第一排，步行5分鐘就可抵達龜山區的華爾街。而接下來會陸續推二期「好運品悅」、三期「好運品馥」，公開符合市場需求2-4房24~45坪的產品，並用A8生活圈、A7價格來回饋消費者，消息一出轟動A8居民。

「秉和好運」總基地約3,888坪，房型規劃為27~45坪的2~4房，其中2房擁有雙衛浴可開窗、可放雙人床；2、3房擁三面採光、後陽台；一層兩戶，樓層規劃為地上7樓、地下4樓，且每層標配智慧電梯，目前2、4房皆已預約滿位。進入後疫情時期，買氣逐漸回溫的情況下，莊智捷分析說，房價未來看漲趨勢火熱，看好度極高，現在絕對是即早入手的好時機。

(中時新聞網)