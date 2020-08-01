桃園市一名醫生，逮到自己老婆出軌4名男子，綠雲罩頂的他，憤怒向妻子求償350萬元。醫師娘堅決否認偷吃，不過其中2名小王老實認了跟她裸身泡湯、同宿、發生50次關係；法官認為醫師娘劈腿事證明確，但她高中畢業、收入有限，判她應賠償丈夫27萬元，2人已離婚收場。

判決指出，告老婆的桃園醫在地方小有名氣，與妻子結婚11年，因發現她行蹤怪異，於是找人跟蹤、蒐證，赫然發現自己不但綠雲罩頂，而且綠到徹底，因為老婆竟然偷吃4個男人！幾乎崩潰的醫生，針對妻子偷吃4男行為，各各求償200萬、50萬、50萬、50萬的精神撫慰金。

審理時醫師娘堅決否認偷吃，反咬醫師多次外遇，才是破壞婚姻的人。不過2名小王出庭坦承和醫師娘發生性關係，其中1男說兩人發生多達50次關係；另一人則說有一起裸體泡溫泉、滾床。

高院審理認為，醫師娘確實有和2男發生不正常交往關係，考量兩人財力等條件，醫師收入頗豐，而醫師娘高中畢業收入有限，僅判她應賠償27萬元確定。

(中時新聞網)