台北時間30日凌晨，聯準會如約公佈最新一期利率決議。聯準會FOMC宣佈將基準利率維持在0%-0.25%不變，在鮑爾發言期間，市場巨震，金銀先漲後跌，美指走勢則正好相反。此外，美債收益率曲線進一步趨平。

市場依然還在預測2021年12月之前聯準會將維持零利率，甚至祭出負利率。

上述行情震動表明，雖然聯準會目前以及未來很長一段時間都沒有調整利率的空間，但利率決議對市場的影響不會減弱。仔細分析就能發現，這一次看似波瀾不驚的利率決議，其實也暗含許多重要訊息。

連續按兵不動不代表聯準會毫無作為，相反，鮑爾等官員已經很清楚，在貨幣政策的調整上，他們已經陷入兩難境地。

一方面，這些政策制定者們深知，他們將很快面臨更大的壓力：由於疫情反彈導致經濟增長再度放緩，市場很快就會呼籲聯準會祭出更多措施來支持經濟。另一方面，聯準會的政策工具箱真的快要被掏空了。

聯準會的壓力是非常明顯的，疫情反彈造成的影響已在美國多個經濟部門蔓延。

最近幾周，聯準會理事佈雷納德等官員就多次強調，新冠肺炎確診病例不斷增加將導致新的宏觀經濟疲軟。初請失業金人數等高時效性的數據均顯示，美國經濟在5月和6月加速復甦後可能正在陷入停滯。而一直維持在高檔的失業人數，就是最好的證據。

更何況，新冠確診病例數上升並不是美國就業市場面臨的唯一問題。在度過此前一輪停擺危機之後，部分行業的確正在復甦，比如零售、食品和服務業都在5、6月迅速反彈。不過3、4月份經濟大面積停擺對勞動力市場的巨大餘震，依然在二、三級就業市場蔓延，部分就業崗位仍在減少。例如航空業仍在加大裁員力度，許多州和地方政府的工作崗位也在減少。

事實上，正如外界預期的一樣，聯準會此次利率決議沒有明顯的政策變化，但對經濟前景的預期變得更加悲觀。

一個最新的調整是，聯準會在週二宣佈延長緊急貸款計劃，其中包括一級和二級市場的企業信貸工具。該計劃本該在9月結束，但現在被延遲到年底。這項計劃的推出，帶動美國投資及企業債價格大幅上漲，收益率首次被推至2%以下。試問一句，如果聯準會真的對美國經濟有信心的話，為何要提前一個月延長這項緊急信貸計劃呢？

可以肯定的是，聯準會接下來還會有很多新動作，而投資者最需要關注的，就是以下兩個後續行動。

在政策聲明和鮑爾的發言中，我們可以留到兩個重要的行動信號：第一是即將結束貨幣政策、工具和戰略的審查，第二是聯準會對調整長期目標進行了討論。這兩件事都在暗示：聯準會可能即將作出一些改變。分析師們也指出，隨著聯準會即將完成戰略評估，接下來會出現更多的政策變化跡象。

從鮑爾的發言來看，在本周的會議上，聯準會的官員們就上述兩個議題進行了深入探討。分析指出，聯準會目前需要解決一個核心問題：如何最有效地使用當前的前瞻性指引和量化寬鬆工具。分析師預計，在此基礎上，聯準會很有可能通過將前瞻指引與經濟目標捆綁在一起的方式，為實施收益率曲線控制鋪平道路。

此外，考慮修改通膨目標也是聯準會傳遞的一大變化信號。但需要明確的是，即便聯準會同意將目標通膨率設定為高於2%的水平，也未必足以彌補這段時間的需求缺口。

市場分析人士預計，這兩大措施的討論結果將在今年晚些時候公佈，最早可能在9月份。當然了，如果聯準會官員之間出現更多分歧，政策審議也有可能推遲到9月之後完成，但基本可以確定在12月貨幣政策會議前完成。在這之前，投資者只能從鮑爾等官員的發言中，尋找政策審查和通膨目標調整的蛛絲馬跡。

在新聞發佈會上，鮑爾重點強調了疫情對延遲復甦的影響，強調企業倒閉對經濟造成永久性損害的風險，並重申聯準會沒有考慮加息等一系列表態可以證明，聯準會接下來的政策將繼續趨向鴿派，但迄今為止唯一一個沒有考慮的工具是負利率。

對於交易者來說，雖然聯準會暫時不會有什麼大動作，但摸清聯準會這些潛在行動信號和鮑爾等官員的表態對市場的影響，是非常重要的。

在過去兩次利率決議的間隙，隨著聯準會放出各種消息或信號，市場也出現了不少動盪，金價飆升、美元大跌、股市大起大落，這些都是聯準會影響力的見證。

舉個例子，以往對聯準會利率決議反應最敏感的債市目前相當平靜，但這可能是資本逃離的信號。FHN Financial分析師吉姆 沃格爾（Jim Vogel）指出，一旦10年期美債收益率跌至接近歷史低點，交易量就會銳減，換句話說，固定收益投資者屆時將暫停進入美債市場。

而現在，交易員們可能正在觀望，他們試圖判斷鮑爾等官員的後續表態是否足以改變市場大趨勢，並刺激交易量回升。

知名市場分析師萊博維茨（Michael Lebowitz）和斯科特（Jack Scott）則在一份報告中指出，聯準會自身進退維谷的同時，也將市場拖入了一個令人困惑和充滿不確定性的環境。

同樣以美債市場為例。按照傳統，美債收益率一直是通膨和通縮的晴雨表，收益率下降代表著增長放緩、通膨減緩，反之亦然。但隨著聯準會祭出大規模QE，這種相關性已被打破。

如前文所說，交易員如今持觀望狀態，在接收到聯準會的下一步行動信號前，他們不會盲目進行押注。這樣一來，聯準會的政策動態徹底取代原本的通縮和通膨指標，成為決定美債收益率走勢的核心因素，進而造成資產價格和通膨預期的扭曲。

美元也要面對同樣的問題。巨額赤字和極具破壞性的貨幣政策，導致美元近期異常疲軟，今天凌晨美指的起起落落更表明其走勢已經和聯準會政策動態深度捆綁。

在這不得不提聯準會作出的另一個決定：延長央行回購和掉期額度至明年3月31日。分析師Viraj Patel提醒投資者，不應低估回購和掉期額度對美元匯率的影響。

總而言之，結合上述分析，交易者需牢記一個道理：永遠不要低估聯準會一舉一動對市場的影響，表面的平靜之下，可能隱藏著更深層次的異動。

(中時新聞網)