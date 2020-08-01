前總統李登輝昨（30日）辭世，他主政台灣12年期間，宣布兩岸經貿「戒急用忍」政策，曾遭受外界不少質疑，包括張忠謀、施振榮等企業大老都抱怨政府管太多，但律師林智群表示，如果當年台積電可以過去，台灣整個半導體產業會被掏空，沒有台積電，現在股市不可能上12000點，知道李登輝下棋看多遠了嗎？

台灣半導體產業在1990年代急速發展茁壯，當時李登輝曾表示，台灣的晶圓代工廠能晚一天去大陸，就晚一天，這樣對台灣來說才是好事。

1996年，李登輝因應當時兩岸關係，提出「戒急用忍」大原則，阻斷產業西進。當時張忠謀選擇配合政府政策將關鍵技術根留台灣，不過聯電選擇到對岸協助蘇州和艦設廠，在90年代，台積電和聯電股價約5、60元相當接近，如今台積電股價衝上425.5元為聯電22.35元的19倍，兩家公司天差地遠。聯電榮譽董事曹興誠2020年初曾坦言「如果能重來，我希望我們沒有到大陸協助設廠」。

時常針貶時政的律師林智群在臉書發文指出，沒有李登輝的戒急用忍，阻止台灣核心產業過去中國大陸，台積電不會留在台灣，對岸現在不會每個月捧一堆錢跟台灣買晶片。

他說，張忠謀20年前曾經抱怨政府管太多，如果當年台積電可以過去，經過20年的學習曲線（當然還有智慧財產權的半偷半搶），中國大陸現在早就可以建立成熟的半導體供應鏈，不需要讓台積電賺這個錢，如果當年台灣半導體產業出走，整個產業被掏空，「沒有台積電，台灣現在股市不可能上12000點，知道李登輝下棋看多遠了嗎？」

(中時新聞網)