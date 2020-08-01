聯發科台股下個傳奇。（圖／先探投資週刊提供）

面對高通與海思雙面夾擊，但聯發科憑藉過人的研發實力，去年領先業界推出首款5G SoC晶片天璣1000之後，果然引起廣大迴響，加上美中貿易戰所引發之去美化效應，讓聯發科順利撿到槍，成功打進華為、小米、Oppo、Vivo等中國5G手機供應鏈；未來聯發科可望在非蘋5G手機陣營稱霸。除了5G手機晶片之外，近年來積極併購，拓展AI、PMIC、企業級交換器、WiFi 6、汽車電子等領域，備受法人青睞，推升股價突破700元與總市值躍升至1.1兆元；當年山寨機一代拳王如今變身為5G規格的制定者。

暌違三○年，台股在七月二十七日正式突破一二六八二點，創下歷史新高，然而，推升加權指數創高的幕後最大功臣除了台積電之外，ＩＣ設計龍頭聯發科則是扮演助攻者角色。當年曾以「今日山寨，明日主流」為口號，席捲中國山寨手機晶片的聯發科，一度拿下全球逾四○％的手機微處理器市占率，二○一四年聯發科更大賺四六四億元，創下歷史新高。

不過，自二○一一年智慧型手機崛起，逐步侵蝕山寨機與功能機之後，造成聯發科營運一度陷入低潮。尤其面對手機晶片龍頭高通與中國華為旗下海思的雙面夾擊，聯發科為了突破重圍，在二○一五年推出一款非常具有性價比的晶片MT6752，不過，在４Ｇ手機晶片市占率卻遠落後高通，以致聯發科在二○一六、一七年毛利率大幅滑落至四成以下，僅約三五％左右。

為了重振雄風，聯發科董事長蔡明介力邀曾經擔任過台積電ＣＥＯ的蔡力行，出任執行長一職，果然，在大力整頓與調整產品策略之下，營運逐步走出谷底。尤其，隨著各國大力推動５Ｇ，於是聯發科領先業界在去年推出５Ｇ單晶片─天璣1000，採用最新的ARM Cortex-A77為主要核心，同時整合自家的５Ｇ數據機曦力（Helio）M70，並由台積電的七奈米製程生產。同時，該處理器還搭載新一代的ＡＩ運算元APU3.0，讓處理器能更有效率的運行ＡＩ相關應用。在傳輸方面支援Sub-6 GHz頻段，並同時支援獨立（SA）和非獨立（NSA）組網。

天璣系列稱霸中國５Ｇ手機市場

此外，因美中關係緊張、華為禁令與去美化效應，讓聯發科成為最大的受惠者之一；促使聯發科成功奪下華為、小米、Oppo、Vivo等５Ｇ手機晶片訂單。由於市場法人看好聯發科在中國５Ｇ手機晶片的市占率攀升，近來紛紛上修聯發科目標價與獲利預估；帶動買盤簇擁股價自三月十九日低點二七三元一路起漲，最高來到七六三元，總市值更突破一兆台幣，達一．一五兆元，正式超越鴻海，躍升為台股第二大市值企業，僅次於護國神山台積電。除了看好其在５Ｇ手機晶片市占率持續拉升之外，透過旗下子公司與轉投資企業在人工智慧、電源管理IC（PMIC）、企業級交換器、WiFi 6、汽車電子等布局逐步開花結果，有利於聯發科未來營運成長動能，因此，外資里昂證券更喊出一二○○元新天價。

目前聯發科共推出三系列的５Ｇ晶片，包括：天璣1000、800以及700系列，其中，天璣1000系列主攻高階市場，天璣800與700系列則分別搶攻中高階與中階市場。日前所宣布的天璣720系統單晶片，主要應用於５Ｇ中端智慧手機，整合５Ｇ數據機，並支援SA/NSA雙模、Sub-6、北斗衛星等，等於是瞄準中國中低價５Ｇ手機市場。此外，針對入門機種，聯發科預計在今年底前，推出天璣400系列，且將首度採用六奈米製程，增加產品競爭力。有鑑於未來華為將發表的旗艦型智慧手機P50及P50 PRO，聯發科已準備在明年第二季發表天璣2000系列，無疑是要搶下華為旗艦機的入門票。

法人預估今年聯發科５Ｇ單晶片出貨量在二六○○至二七○○萬顆之間，估計可貢獻營收約十一％。隨著５Ｇ手機滲透率隨基地台建設普及而快速增加，而聯發科的新晶片也可望進入六奈米製程，預估明年５Ｇ單晶片出貨量達到七○○○萬顆，較今年大幅成長一倍多。隨著５Ｇ晶片比重拉升，將有利於聯發科毛利率與獲利表現，每股獲利拚賺四個股本。

進軍AI、PMIC、車電領域

除了５Ｇ晶片之外，聯發科在AI、電源管理IC（PMIC）、企業級交換器、WiFi 6、汽車電子等領域也有所著墨。過去幾年聯發科展開一連串併購，逐步壯大在各領域的發展實力；例如：二○○四年合併面板驅動ＩＣ的奕力科技、一二年併購電視晶片龍頭晨星半導體、一五年收購電源管理ＩＣ大廠立錡科技等，經過多年調整，發揮合併綜效。

聯發科下一步則鎖定ASIC（特殊應用晶片），在二年前拿下思科大單後，先前法說提到新的ASIC客戶為Google，預計將用在ＡＩ資料中心，並採用七奈米製程生產，最快七月將有顯著的營收貢獻，且因售價遠高於公司其他產品，有助毛利率表現。公司也正與亞馬遜、微軟等雲端大廠積極合作，外資估聯發科未來三、四年ASIC業績將達十～十五億美元。

此外，去年美國拉斯維加斯ＣＥＳ展上，聯發科車載晶片品牌Autus驚豔亮相。該車載晶片品牌專注為汽車產業帶來創新的解決方案，包括車載通訊系統、智慧座艙系統、視覺駕駛輔助系統、毫米波雷達解決方案等四大領域。Autus R10超短距毫米波雷達平台，支援環繞雷達系統，可用於偵測車輛周圍三六○度範圍內的障礙物或車輛，為駕駛人提供包括盲區監測（BSD）、自動泊車輔助系統（APA）和倒車輔助系統（PAS）在內的多種應用。目前聯發科已與車用零組件大廠博世（Bosch）及德國馬牌（Continental）等廠商積極合作，並打入韓國現代起亞汽車與中國吉利汽車供應鏈；顯示聯發科在車用電子之布局漸有成效。

處分小金雞匯頂與星宸

聯發科近年也養了不少小金雞，最具代表性之一就是二○一六年在中國掛牌上市的最大觸控及指紋辨識晶片供應商匯頂科技，由於中國政府刻意扶植半導體產業，匯頂股價在上市以後，創紀錄一連飆出二○根漲停，股價漲幅多達十倍以上，市值甚至一度超越聯發科。近年來，匯頂科技持續在指紋晶片領域投入研發，同時瞄準IoT和汽車電子等市場。再者，借助屏下指紋技術，匯頂科技將光學技術、傳感器技術、低功耗無線連接技術、軟體技術、算法技術等形成一套組合拳，推出「Sensor+MCU+Security+Connectivity」綜合平台，以應對支撐市場上豐富的產品變化。

此外，匯頂科技還收購了德國CommSolid，不僅增加公司在物聯網產業的布局，也加速NB-IoT相關產品的開發進程。此外，匯頂還有觸控的產品已經通過了汽車認證，指紋產品也在進行相應的工作，未來也會在汽車領域裡面尋求更多的和汽車廠商合作的機會。由於匯頂是中國觸控晶片領頭羊，也成為中國國產手機品牌崛起的最大獲益者，包括華為、Oppo、Vivo、小米都是匯頂的主要客戶，聯發科也趁機陸續處分匯頂持股。近期聯發科又再度公告，透過旗下匯發國際自今年七月十日至明年一月五日，處分匯頂普通股不超過九一二．三二萬股，交易金額估約十八．七五億人民幣，預計交易完成後，聯發科持有匯頂持股比例將降至七．二九％。

除了匯頂之外，日前聯發科也公布處分轉投資廈門星宸科技的股權，總交易金額約三．二億人民幣，出售對象為深圳市創新投資集團、華登國際投資集團（合肥華芯成長五期投資），以及中國國際金融集團（中金浦成投資）的三家中國官方、半官方單位。二○一七年成立的星宸科技源自聯發科旗下的晨星半導體，主要業務為ＩＰ自主研發，在圖像信號處理（ISP），音視頻編解碼，顯示處理等領域，產品包括IP Cam、USB Cam、DVR、車載電子、智慧家居等。市場解讀，聯發科處分星宸科技持股，主要目的是藉由分散持股，引進陸企，加上中國股市的高本益比特性，不排除星宸科技將循匯頂模式，在中國掛牌上市。

就長期而言，聯發科除了受惠於去美化與５Ｇ商機之外，轉投資事業布局也陸續開花結果，對於整體營運與獲利均具有正面助益，昔日的山寨機王如今已華麗轉身，備受期待。

《先探投資週刊2102期》

(中時新聞網)