臺東縣政府這兩年來著重地方部落深度旅遊及推廣部落產業發展，力推部落特色的餐食體驗，營造新興健康的飲食產業，大力推動「臺東部落食尚計畫」，來扶植共計18家部落「食」尚店家，這次更配合熱氣球嘉年華10周年的熱潮，推出只要購買「部落食尚旅遊」行程的旅客，即可獲得免排隊搭乘熱氣球繫留的預約卷。

「部落食尚旅遊」是藉由部落族人的飲食文化，串接部落的生活、生產與生態，打造飲食文化結合在地資源，更運用遊程的方式串接各「食」尚店家。（照片提供／臺東縣政府）

「部落食尚旅遊」是藉由部落族人的飲食文化，串接部落的生活、生產與生態，打造飲食文化結合在地資源，更運用遊程的方式串接各「食」尚店家。且為配合防疫新生活，在遊程設計上，南迴線特地安排了野蜜防疫皂DIY、太平洋秘境踏浪野餐約會、小米搖搖飯連結排灣族的共享文化，海岸線則有讓人身體舒暢的足浴體驗及冒險刺激的獨木舟、無菜單特色風味料理，另縱谷線規劃秘境上的幸福獵人餐桌、認識布農族山林文化等遊程，臺東純淨的水、土地、孕育出健康的食材、豐厚的原民文化、清新無污染的空氣，全都是讓台東成為健康養生與休閒旅遊發展的最佳場域，目前這些豐富的遊程也已在各大旅遊平台上架販售中。

只要在8月份購買「部落食尚旅遊行程」的旅客，即可獲取熱氣球繫留預約券，讓您好好品嘗臺東，感受臺東，享受臺東。（照片提供／臺東縣政府）

今年搭上熱氣球嘉年華10周年活動，主辦單位臺東縣政府原住民族行政處規劃提供限量熱氣球繫留券名額，藉此鼓勵民眾前往部落食尚店家，用「食」品嘗臺東，感受臺東，享受臺東。只要在8月份購買「部落食尚旅遊行程」的旅客，即可獲取熱氣球繫留預約券，可搭乘熱氣球繫留的時間是從8月3日至8月20日，連續三週的「平日」上午場次(05:30-07:00)，每日限量40名的熱氣球繫留體驗名額，除了能從官方網站「臺東部落食尚」下訂外，也能從：KKDAY、易飛網、上順旅遊、喜鴻假期、可樂旅遊、奧丁丁體驗、雄獅旅遊、趣吧，等臺東縣政府配合的旅行社做訂購，一樣能獲得能免排隊的熱氣球繫留預約券。

熱氣球繫留預約券資訊：

搭乘日期：2020年8月3日至8月20日，每周一至五，05:30-07:00

搭乘名額：每日40名

索券資格：於相關旅行社遊程訂購平台，購買本縣「部落食尚遊程」商品

部落食尚遊程

免排隊好康！臺東部落「食」尚加價購繫留體驗遊程攏滴加：

(中時新聞網)