虎頭埤百年來是台南人心中共同的美麗的記憶，許多人愛情的起始、家庭美好旅行的足跡，許許多多的老故事醞藏在這歷史悠久的台灣第一水庫，台南市政府觀光旅遊局特別辦理「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片徵集活動，徵求1990年前虎頭埤相片，入選者可獲得1000元使用及典藏費。

南瀛八景之首的虎頭埤，創建於清道光20年間（西元1840年代），1927年時列入台灣八景十二勝之一，兩年後虎頭埤公園開園，當時是全台占地面積最大的公園，1954年時更由當時台南縣文獻委員會選定「虎埤泛月」為南瀛八大美景之首，也贏得了「小日月潭」的美譽。

觀旅局希望透過此活動，讓台灣第一水庫的美永留存，一張張的老照片得以獲得典藏、分享與再利用，讓更多人看見這經典小鎮的昔日風光，也讓許多相片中醞藏的老故事得以分享、傳頌，同窗好友、家族親友間共同的歷史回憶可以延續彼此間的友情、親情。

「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片徵集活動，於即日起至9月15日止，只要是1990年前於虎頭埤風景區內拍攝各式各樣的照片，即可透過紙本郵寄或線上填表方式投稿，預計將遴選出30張老照片，並致贈每張照片1000元使用及典藏費，詳細活動內容請見虎頭埤風景區官網。

(中時 )