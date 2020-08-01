陳玉珍曾到哈佛進修。（圖／陳玉珍提供）

民進黨立委賴品妤日前在Instagram上曬出火辣爆乳照片，引發網友熱議，國民黨立委陳玉珍被問到此事時，也大方說「改天穿看看」。30日陳玉珍錄製《中時新聞網》節目「旗楷得勝」，罕見穿上低胸洋裝，大露事業線。先前陳玉珍也透露，自己喜歡有文學氣質的對象，最好能吟詩作對，而她的「創作」也曝光了！

陳玉珍獻出第一次，在「旗楷得勝」節目上穿洋裝、小露事業線，她笑說，可能是被賴品妤激到，要改變形象。

其實，陳玉珍還是個學霸，台大中文系，輔系法律畢業，還在日本九州大學、北京大學攻讀碩士，甚至到哈佛進修過，交過外國男友。曾自嘲「為了從政犧牲很大」，陳玉珍在哈佛的照片也曝光，還加碼秀出自己年輕時的照片，和現在立法院「女戰神」的形象天壤之別。

陳玉珍分享年輕時的照片。（圖／陳玉珍提供）

陳玉珍分享年輕時的照片。（圖／陳玉珍提供）

先前媒體報導陳玉珍曾加入交友App，當時她大方透露最讓自己心動的對象，要頭腦清楚並懂文學，最好能吟詩作對。陳玉珍也提供自己的文學創作，內容寫道「是該結束的時候了嗎？與你短暫的相會7旬彷彿一日」、「體驗幸福 願時光停止 無關值得 只單純 信仰 愛」，甚至還有英文創作「And he texted me back,with a great response.（我忙紅塵祿，妳憂天下苦，年年經世不入世，共華蘭亭朱）」

隨著陳玉珍的另一面陸續曝光後，網友對她的印象也開始慢慢改變，除了是勇赴沙場的女戰神，也是滿腹經綸的學霸。

陳玉珍文學創作。（圖／陳玉珍提供）

(中時新聞網)