好不容易等到NBA復賽，重新找回工作的《TNT》球評巴克利隨即連發狂語，像是他認為球員賽前下跪抗議太過假惺惺，更不該逼迫所有球員都要下跪，巴克利甚至暗示「字母哥」阿提托康波可能照著杜蘭特腳步，今年沒奪冠就去勇士！

向來看衰這次NBA復賽的巴克利，在節目上聽到「俠客」歐尼爾稱讚球員賽前下跪抗議，是種表達團結的方式，巴克利馬上回酸，「我認為每個人看待國歌的意義不同，我很高興看到大家團結起來，但假如有人不跪，不代表他們是壞人。」

「我希望大家搞清楚，那就是球員團結當然很好，但假如有球員不想下跪，認為國歌對他帶有正面意義，那我們也不該指責他，」巴克利說，「球員不再討論社會正義，而是討論誰有沒有下跪，或球衣有沒有平權標語，那就搞錯重點了。」

巴克利甚至提到阿提托康波，「我認為假如公鹿奪冠，那就皆大歡喜，字母哥是個好球員，公鹿也總被低估，如果公鹿今年沒奪冠，我很擔心我們可能遇上之前杜蘭特的狀況。」巴克利最後狂酸快艇後衛路威廉斯，「他該改名路『雞翅』威廉斯！」

(中時 )