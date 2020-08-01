前總統李登輝2月時喝牛奶時不慎嗆咳，緊急送往台北榮總，經過174天漫長治療，吸入性肺炎伴隨多重慢器官衰竭，於7月30日駕鶴西歸，享耆壽98歲。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙對《中時新聞網》表示，李前總統年紀的民俗算法為虛歲99歲，民俗上「歹九」是老人家的性命關卡，只要李前總統度過今年8月，性命關卡就過關！

前總統李登輝今年2月8日於家中進食時不慎嗆咳，造成呼吸困難，緊急送到台北榮總治療，2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克。由於李前總統已99歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於2020年7月30日19時24分與世長辭。

命理師楊登嵙指出，嬰兒在媽媽肚子裡就算是生命，所以民俗以虛歲算年紀，民國12年1月15日出生的李登輝前總統，換算農曆生日就是民國11年11月29日，民俗算法是虛歲99歲。民俗上所講「歹九」的年紀，通常老人家逢「九」都不要過生日做壽，尤其是79歲、89歲、99歲…，因為逢「九」高齡做壽好像再通知黑白無常，「這兒有個人已經活很久！」逢「歹九」的人，當年的生活起居要特別注意，有風險的飲食、動作、行動、旅遊等，都要避免，才不會發生憾事。

楊登嵙表示，因為確實有許多老人家都過不了「九」這關，尤其99過百更是性命關卡。不過，只要能度過「歹九」的關卡，通常百歲以上健康無虞，這在台灣鄉間經常有例可證。楊登嵙更曾預言，今年是李登輝前總統的性命關卡，只要能度過今年8月就過關，但是李登輝前總統終究還是沒能過這「歹九」的性命關卡！

(中時新聞網)