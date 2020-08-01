防疫新生活出現警訊？根據中央流行疫情指揮中心報告，本周一共新增9起新冠肺炎境外移入個案，其中27日更獲泰國官方通知，一名在台灣北部工作的泰國移工返國後驗出確診。除此之外，中部今（31）又傳出一起外籍疑似病例尚待驗證，對此，台大公衛學院院長詹長權表示，有種「山雨欲來風滿樓」的感覺，台灣存在社區感染可能性，可能比想像中的狀況還要嚴重。

今又傳出一名在中部從事離岸風電產業的外籍工程師染疫的疑似病例，該案因近日要返回歐洲，依規定回母國需先取得在台篩檢陰性證明，卻傳出檢驗結果為陽性。指揮中心發言人莊人祥則表示，不會針對疑似個案有任何進一步說明。

對此，詹長權於臉書上表示，目前台灣存在COVID-19可能的本土感染有：「南部日本女留學生回日本被確診」、「桃園泰國移工回國被確診」，若今天發生的台灣外籍工程師的核酸第一次檢查陽為陽性為真（國際上就算是確診），我們就要提高防疫警覺。詹長權認為，「顯然台灣無症狀和症狀前的COVID-19社區感染可能性，可能比想像中的狀況還要嚴重。」

詹長權指出，目前台灣針對入境人士和社區民眾擴大核酸篩檢，每天100-200人次的檢測「實在太少」，認為起碼每天做到5000人。另外更要進行全國社區血清抗體、外勞血清抗體調整。

詹長權也強調，國內極需重返嚴格的非藥物介入防疫階段，其中包括：維持室內外活動的社交距離、全民全時戴口罩、限縮群眾聚會和用餐人數、勤洗手、量體溫、擴充在家工作人數、擴大線上教學課程等等。

詹長權說，「我有一種山雨欲來風滿樓的感覺。」表示很希望不明社區感染快找到、群聚感染不發生、正常作息不間斷、開學可以實體上課、外籍生都能回台灣上學。

(中時新聞網)