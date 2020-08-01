現場3男1女半夜夜釣受困，警方以人力推車協助脫困，但疑惑未見釣具。（許家寧翻攝）

員警與2名男子推車，1名男駕駛則在車內採空檔、控制方向。（許家寧翻攝）

新北萬里下寮沙灘，半夜12點接獲女子報案稱小貨車深陷沙灘無法動彈，趕來員警見車上共3男1女，因正值漲潮，當下沒想太多，連忙與眾男子合力推車脫困，女子尷尬稱來玩水釣魚，因不熟悉海邊路況受困，警方掃視現場未見釣具，抱著疑惑離去。

金山警分局表示，日前晚間11點39分許接獲張姓中年女子報案，原本要開車下海灘玩水釣魚，未料車子卻陷入沙灘，無法駛離，只好打電話報警求援；大鵬派出所員警獲報後前往現場，發現該車輪胎已深陷細沙，車底盤幾乎貼平沙灘。

員警見現場有3男1女，年約40至50歲，身材纖瘦、穿著長裙的報案女子則站在車後不知所措，因時值漲潮，員警見受困車輛距離海邊不遠，為避免災情擴大，立即將車打空檔，與另外兩名男子合力推動車屁股，終於順利協助貨車脫困。

張女向警稱，他們經常來此，這次是來釣魚，因不熟悉海邊路況，車子深陷沙灘中，當時把她嚇壞了，對於警方處理案件，認真、積極且熱心深表感激；警方雖對女子說詞矛盾，加上現場也沒有看到釣具，但在確認人車平安後，通報結案離去。

金山警方表示，萬里下寮海灘人煙稀少，海景優美，也是不少情侶在海邊欣賞夜景、享受海風的約會祕境，但也提醒熱愛夜釣、夜遊運動民眾，若非駕駛四輪傳動的車輛，切勿駛入沙灘，以免受困海邊，車輛遭漲潮時海浪吞沒。

(中時 )