正宮心碎PO出艾莉雅與自己老公訂婚照。(取自中國報)

19歲馬來西亞女星艾莉雅（Alya Iman）出身自演藝世家，加上其甜美外型，讓她星路備受看好。未料她近日卻捲入小三疑雲，被一位富商妻子Penny Salman在社群網站怒控是破壞她家庭的人，還PO出艾莉雅與老公的訂婚照，痛心寫下：「我的心碎了」。

富商妻子近日在社群網站揭穿艾莉雅小三真面目，氣憤表示艾莉雅與她有錢的老公交往１年中，過著奢華的日子，不僅跟著她老公搭商務艙，所有包包、手錶也都是她老公買的，要艾莉雅別再裝清純了！

之後富商妻子還PO出艾莉雅與自己老公的訂婚照，痛心寫下：「我的心碎了。」鐵證如山讓艾莉雅只好認了這段不倫戀，她說自己直到今年3月才知道大老婆並不知道自己存在，也沒答應讓自己成為丈夫的二太太，因此內疚取消兩人婚約。

但富商妻子聽完艾莉雅的說法更氣了，她怒斥艾莉雅滿口謊言，「她什麼都知道！她現在還在裝無辜」，因為艾莉雅至今仍在跟她老公交往。

(中時新聞網)